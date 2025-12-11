https://ria.ru/20251211/reestr-2061429176.html
Минобороны опровергло информацию о взломе реестра воинского учета
Сообщения в интернете о якобы взломе Реестра воинского учета не соответствуют действительности, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
Новости
ru-RU
