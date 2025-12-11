Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опровергло информацию о взломе реестра воинского учета - РИА Новости, 11.12.2025
16:30 11.12.2025
Минобороны опровергло информацию о взломе реестра воинского учета
Минобороны опровергло информацию о взломе реестра воинского учета
Сообщения в интернете о якобы взломе Реестра воинского учета не соответствуют действительности, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны опровергло информацию о взломе реестра воинского учета

Минобороны назвало вбросы о взломе реестра воинского учета недействительными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сообщения в интернете о якобы взломе Реестра воинского учета не соответствуют действительности, сообщило Минобороны РФ.
"Появившиеся в сети Интернет вбросы о якобы взломе Реестра воинского учета не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Минобороны назвало попытки нарушить работу реестра воинского учета тщетными
