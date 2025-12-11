"Было спланировано": подробности расправы над русской моделью в Стамбуле

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Турецкие страсти — роскошная закрытая вечеринка, устроенная влиятельным предпринимателем, закончилась для русской гостьи настоящим кошмаром.

Что именно произошло в тот роковой вечер? Как поведение русской девушки привело к таким ужасающим последствиям?

День рождения влиятельного бизнесмена

Модель из Ставрополя Мария Авдиенко стала жертвой избиения на одной из роскошных вечеринок. Причем конфликт разгорелся, как уверяет россиянка, на почве ревности.

Сама история началась довольно обычно: Мария отдыхала в Стамбуле. Там же она познакомилась через социальные сети с молодым мужчиной , который пригласил ее на день рождения своего друга — пожилого предпринимателя Аднана Далгакырана.

© iStock.com / 9parusnikov Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле © iStock.com / 9parusnikov Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле

Это имя хорошо известно в турецких деловых кругах: бизнесмен-олигарх занимает высокие позиции в промышленной сфере, входит в руководящие органы экспортных ассоциаций и на протяжении многих лет представляет крупный холдинг, считающийся одним из ведущих европейских производителей воздушных компрессоров.

Также Аднан Далгакыран является известным спикером в университетской среде, имеет давние деловые связи с российскими компаниями и даже открывал филиалы на территории России. Среди его официальных регалий — членство в правлении Ассамблеи турецких экспортеров, пост заместителя председателя Стамбульской промышленной палаты и статус предпринимателя с международным именем.

© Getty Images / Anadolu Аднан Далгакыран © Getty Images / Anadolu Аднан Далгакыран

Оказывал знаки внимания — "большая честь!"

Праздничный вечер в загородном доме Аднана Далгакырана начался легко и непринужденно. Однако Мария вскоре почувствовала на себе слишком явный интерес именинника: он обнимал ее за плечи, улыбался с особым, слишком заинтересованным взглядом, настойчиво предлагал вино и, по словам девушки, недвусмысленно намекал на возможность более близкого общения.

Турецкое издание Haberturk пишет, якобы гостья из России поинтересовалась у нового знакомого, как ей стоит относиться к таким знакам внимания, а тот ответил, что это "большая честь".

© соцсети Бюшры Каракаш Бюшра Каракаш © соцсети Бюшры Каракаш Бюшра Каракаш

Как бы то ни было, но все это не ускользнуло от внимания другой приглашенной — эффектной брюнетки Бюшры Каракаш. Как впоследствии выяснилось, она занимала в жизни хозяина дома особое место. Бюшра — не просто модель, а титулованная победительница конкурса "Мисс Турция — 2022". Но это не все — она также занимается кикбоксингом и даже входит в национальную сборную страны.

По утверждению Марии, она оказалась на вечере, где действовали непростые правила. Бизнесмен, по ее словам, окружил себя настоящим гаремом, и Бюшра Каракаш — одна из его ключевых фавориток, которая не собиралась мириться с появлением новой конкурентки.

Именно Бюшра, заприметив, что хозяин дома все больше увлечен гостьей из России, резко помрачнела.

© Фото : соцсети Бюшры Каракаш Бюшра Каракаш © Фото : соцсети Бюшры Каракаш Бюшра Каракаш

Показали "место в гареме"

Конфликт, по словам модели, разразился в тот момент, когда она и хозяин дома решили выйти в сад. И тут Бюшра набросилась на гостью, вцепилась в волосы россиянки и потащила ее по земле. Завязалась схватка, изначально неравная, учитывая профессиональную подготовку турчанки. Мария упала, сильно ударившись головой. Она кричала и пыталась вырваться, но противница продолжала ее избивать.

Особенно шокирующим в этой истории оказалось поведение самого виновника торжества. По словам пострадавшей, Аднан Далгакыран равнодушно смотрел на происходящее, не сделав ни единой попытки остановить свою фаворитку. Позже россиянке все же удалось вырваться.

© Фото : соцсети Марии Авдиенко Мария Авдиенко © Фото : соцсети Марии Авдиенко Мария Авдиенко

Последствия нападения оказались серьезными. После побега с этой "гаремной" вечеринки Марию стали мучить сильнейшая головная боль и тошнота. Обратившись за медицинской помощью и осознав тяжесть ситуации, она приняла решение подать заявление в турецкую прокуратуру.

В нем она требует привлечь к ответственности как саму Бюшру Каракаш, так и хозяина дома, Аднана Далгакырана. По ее убеждению, нападение не было спонтанной вспышкой ревности — это была заранее продуманная акция, цель которой состояла в том, чтобы жестоко продемонстрировать "новенькой" ее место и раз и навсегда отбить охоту претендовать на внимание влиятельного бизнесмена.

"Люди смеялись и снимали меня на телефон"

"Около полуночи хозяин дома предложил мне подойти к нему, но перед этим он подошел к женщине по имени Бюшра Каракаш, которая пыталась привлечь ее внимание, и что-то прошептал ей на ухо, — цитируют пострадавшую местные СМИ. — Позже, когда мы шли к саду, Бюшра Каракаш внезапно начала кричать и ушла. Она также что-то сказала по-турецки, хотя я не понимала ни слова. А потом она вцепилась мне в волосы".

По словам Марии, она рассчитывала на то, что хозяин дома вмешается и остановит драку, но тот лишь улыбался и наблюдал за происходящим.

"Тогда я упала и ударилась головой. Я не могла сразу встать, потому что она продолжала рвать на мне волосы, потом я, похоже, на несколько секунд потеряла сознание", — рассказывает Мария. — Я была в шоке, не понимала, что происходит, видела, что кто-то снимает меня на телефон, люди смеялись. Я начала спрашивать, что происходит и зачем они так делают. Но Бюшра Каракаш начала кричать в ответ по-турецки, и они с хозяином вечеринки ушли. Я поняла, что мой друг Незир Т., возможно, пригласил меня туда не случайно. Возможно, это было спланировано, и что-то подобное уже случалось. Как будто я стала жертвой преднамеренного инцидента".

По словам Марии, после всего, что случилось, ее грубо вытолкнули из дома, не дали даже забрать личные вещи — сумку и кошелек.

"Я уходила и видела, что Бюшра Каракаш продолжает веселиться, как будто ничего не произошло, — рассказывала девушка. — После инцидента на меня оказывали сильное давление более десяти разных людей, которые угрожали, что, если я пойду в полицию, на меня подадут в суд".

Однако Авдиенко решила не прятаться, а заявить на обидчиков.