ПВО за три часа сбила 17 украинских БПЛА над двумя областями России
ПВО за три часа сбила 17 украинских БПЛА над двумя областями России - РИА Новости, 12.12.2025
ПВО за три часа сбила 17 украинских БПЛА над двумя областями России
Силы ПВО вечером в четверг сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-11T23:24:00+03:00
2025-12-11T23:24:00+03:00
2025-12-12T00:12:00+03:00
брянская область
