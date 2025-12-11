https://ria.ru/20251211/putin-2061367149.html
Соцфонд имеет надежную доходную базу, заявил Путин
Социальный фонд РФ имеет надежную доходную базу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
