Путепровод отремонтировали в Кирово-Чепецке на 8 месяцев раньше срока

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Капитальный ремонт путепровода в Кирово-Чепецке завершен на 8 месяцев раньше срока, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Движение по путепроводу будет запущено в ночь с 11 на 12 декабря. Утром 12 декабря городской пассажирский транспорт поедет по тем маршрутам, которые и ранее проходили через путепровод.

"Капремонт путепровода на улице 60 лет Октября в Кирово-Чепецке завершен на 8 месяцев раньше срока. Сегодня ночью движение и работа городского транспорта по этому маршруту будут полностью открыты. Фактически в городе появился новый современный путепровод. Подрядная организация полностью заменила все конструкции сооружения 1964 года постройки. Теперь это широкая дорога с тротуарами и освещением", - цитирует пресс-служба правительства Кировской области слова Соколова.

Глава региона сообщил, что изначально контракт был рассчитан на 14 месяцев. Однако путепровод является важной транспортной артерией Киров-Чепецка, поэтому затягивать работы было нельзя. "Поручал делать все качественно, но в максимально сжатые сроки. Хорошая организация и постоянный контроль позволили выполнить работы на объекте за полгода. Год 70-летия Кирово-Чепецка запомнится реальными делами, а мы будем продолжать работу по развитию инфраструктуры для жизни", — отметил Соколов.

Директор подрядной организации "Астрим-жилтехстрой" Сергей Богомолов отметил, что во время работ были на 100% заменены все конструкции объекта. Новый путепровод имеет 9-метровую ширину, две полосы для проезда транспорта, тротуарную зону для пешеходов, освещение.