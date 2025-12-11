Рейтинг@Mail.ru
Путепровод отремонтировали в Кирово-Чепецке на 8 месяцев раньше срока
Кировская область
Кировская область
 
16:38 11.12.2025
Путепровод отремонтировали в Кирово-Чепецке на 8 месяцев раньше срока
Путепровод отремонтировали в Кирово-Чепецке на 8 месяцев раньше срока - РИА Новости, 11.12.2025
Путепровод отремонтировали в Кирово-Чепецке на 8 месяцев раньше срока
Капитальный ремонт путепровода в Кирово-Чепецке завершен на 8 месяцев раньше срока, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 11.12.2025
кировская область
александр соколов
кирово-чепецк
кировская область
кирово-чепецк
кировская область
александр соколов, кирово-чепецк, кировская область
Кировская область, Александр Соколов, Кирово-Чепецк, Кировская область
Путепровод отремонтировали в Кирово-Чепецке на 8 месяцев раньше срока

Соколов: путепровод отремонтировали в Кирово-Чепецке на 8 месяцев раньше срока

Александр Соколов
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Капитальный ремонт путепровода в Кирово-Чепецке завершен на 8 месяцев раньше срока, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Движение по путепроводу будет запущено в ночь с 11 на 12 декабря. Утром 12 декабря городской пассажирский транспорт поедет по тем маршрутам, которые и ранее проходили через путепровод.
"Капремонт путепровода на улице 60 лет Октября в Кирово-Чепецке завершен на 8 месяцев раньше срока. Сегодня ночью движение и работа городского транспорта по этому маршруту будут полностью открыты. Фактически в городе появился новый современный путепровод. Подрядная организация полностью заменила все конструкции сооружения 1964 года постройки. Теперь это широкая дорога с тротуарами и освещением", - цитирует пресс-служба правительства Кировской области слова Соколова.
Глава региона сообщил, что изначально контракт был рассчитан на 14 месяцев. Однако путепровод является важной транспортной артерией Киров-Чепецка, поэтому затягивать работы было нельзя. "Поручал делать все качественно, но в максимально сжатые сроки. Хорошая организация и постоянный контроль позволили выполнить работы на объекте за полгода. Год 70-летия Кирово-Чепецка запомнится реальными делами, а мы будем продолжать работу по развитию инфраструктуры для жизни", — отметил Соколов.
Директор подрядной организации "Астрим-жилтехстрой" Сергей Богомолов отметил, что во время работ были на 100% заменены все конструкции объекта. Новый путепровод имеет 9-метровую ширину, две полосы для проезда транспорта, тротуарную зону для пешеходов, освещение.
Замглавы администрации Кирово-Чепецка Игорь Гагаринов поблагодарил губернатора и правительство региона за повышенное внимание к вопросам развития города. "По решению губернатора были выделены средства на ремонт путепровода. Все работы были на особом контроле. Выполнить их удалось всего за 6 месяцев. Все этапы работ контролировались, и теперь подрядчик на протяжении 8 лет будет нести гарантийные обязательства", — подчеркнул Гагаринов.
Кировская область, Александр Соколов, Кирово-Чепецк
 
 
