ORZAX Ocean: наша миссия доносить научно-обоснованные продукты потребителям - РИА Новости, 11.12.2025
11:22 11.12.2025
ORZAX Ocean: наша миссия доносить научно-обоснованные продукты потребителям
2025
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Миссия нашей компании доносить научно обоснованные продукты до потребителей по всему миру, гордимся тем, что теперь это делаем в России, сообщила директор по экспорту турецкого производителя нутрицевтики ORZAX Ocean Pharmaceuticals Неслихан Хотоглу.
Продукты этой компании представлены в более чем 55 странах мира. Теперь этот бренд официально начинает работу на российском рынке. Торжественный запуск состоялся ранее в рамках масштабного мероприятия World Premiere Russia ("Мировая премьера в России") в отеле The Carlton Moscow ("Карлтон Москва"). Стратегической целью бренда заявлено не просто укрепление позиций на новом рынке, а изменение стандартов за счет высокого качества, научной доказательной базы.
"Мы привезли в Россию не просто продукты, а целую философию, основанную на синтезе природы и передовых технологий. Наша миссия — доносить научно обоснованные продукты до потребителей по всему миру, и мы гордимся тем, что теперь делаем это и в России, внося вклад в научный прогресс", - сказала Неслихан Хотоглу, ее слова приводит пресс-служба компании.
Директор по экспорту отметила, что философией компании является гармония сил природы и передовой науки.
"Мы не просто производим продукты, мы создаем надежного партнера в заботе о здоровье. Для меня большая честь представлять на российском рынке продукты ORZAX Ocean. Это бренд, который прошел серьезную проверку на родине, в Турции. Все разработки — это не просто добавки, а результат многолетних исследований", - подчеркнула директор по экспорту.
Параллельно с научной деятельностью компания развивает дистрибьюторскую сеть, которая сейчас насчитывает более 3000 розничных точек по всей стране.
"Мы видим свою миссию не только в поставке качественной продукции. Наша совместная работа с ведущими аптечными сетями направлена на то, чтобы российский потребитель получал доступ к продуктам, подкрепленным серьезными научными разработками", - отмечает генеральный директор ООО "Биоглобус" Виктор Ануфриев (компания является российским партнером и единственным официальным дистрибьютором турецкого бренда).
Бренд предлагает россиянам широкий портфель из более чем 150 продуктов витаминов и минералов. Также в портфеле компании есть премиальные коллаген под брендом Day2Day ("День за Днем") и продукты для детей.
Российским партнером и единственным официальным дистрибьютором брендов ORZAX Ocean и Day2Day выступает компания ООО "БиоГлобус".
ORZAX Ocean –турецкий бренд нутрицевтиков, основанный в 2004 году. Входит в холдинг Alyors ("Союзники"), объединяющий более чем 50-летний опыт. Бренд является многократным лауреатом национальных и международных премий, включая "Ведущий бренд года" (ITQI (Брюссель, 2019)), "Лучший вкус года" (Singapore Taste Awards (Париж, 2019) и "Лучший исследовательский проект года" (Best Responsibility Project Award от Eczacının Sesi (2024)).

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Реклама, Orzaks ilaç ve Kimya Sanayi Ticaret, налоговый номер: 6480959466, erid: F7NfYUJCUneTTxrGaUun
 
