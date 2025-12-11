Рейтинг@Mail.ru
11:50 11.12.2025
В Кремле рассказали, когда состоится презентация главной новогодней елки
В Кремле рассказали, когда состоится презентация главной новогодней елки
2025
общество, россия, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Кремле рассказали, когда состоится презентация главной новогодней елки

Презентация главной новогодней елки страны в Кремле пройдет 23 декабря

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Презентация главной новогодней елки страны в Кремле состоится 23 декабря, дизайн-проект оформления ели в этом году – "Морозный узор", сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
"В презентации главной новогодней ёлки страны примут участие учащиеся образовательных учреждений управления делами президента Российской Федерации. Дизайн-проект новогоднего оформления елки в этом году – "Морозный узор", - рассказали в пресс-службе.
Елка будет установлена на Соборной площади. Ее высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.
В 2025 году главной новогодней елкой страны стала столетняя лесная красавица из Рузского муниципального округа Московской области. Она была доставлена в Кремль на специальном автопоезде 10 декабря.
В кабинете Путина установили новогоднюю елку
9 декабря, 22:52
 
