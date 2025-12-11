В Кремле рассказали, когда состоится презентация главной новогодней елки

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Презентация главной новогодней елки страны в Кремле состоится 23 декабря, дизайн-проект оформления ели в этом году – "Морозный узор", сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.

"В презентации главной новогодней ёлки страны примут участие учащиеся образовательных учреждений управления делами президента Российской Федерации. Дизайн-проект новогоднего оформления елки в этом году – "Морозный узор", - рассказали в пресс-службе.

Елка будет установлена на Соборной площади. Ее высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.