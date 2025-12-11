https://ria.ru/20251211/prezentatsija-2061325617.html
В Кремле рассказали, когда состоится презентация главной новогодней елки
В Кремле рассказали, когда состоится презентация главной новогодней елки - РИА Новости, 11.12.2025
В Кремле рассказали, когда состоится презентация главной новогодней елки
Презентация главной новогодней елки страны в Кремле состоится 23 декабря, дизайн-проект оформления ели в этом году – "Морозный узор", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:50:00+03:00
2025-12-11T11:50:00+03:00
2025-12-11T11:50:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061241769_0:0:3451:1941_1920x0_80_0_0_26136eb4080daaff9fdcb279c250cc5e.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060973741.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061241769_484:0:3215:2048_1920x0_80_0_0_8bfe2b2a807230bb81699512467a6a78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Кремле рассказали, когда состоится презентация главной новогодней елки
Презентация главной новогодней елки страны в Кремле пройдет 23 декабря
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Презентация главной новогодней елки страны в Кремле состоится 23 декабря, дизайн-проект оформления ели в этом году – "Морозный узор", сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
"В презентации главной новогодней ёлки страны примут участие учащиеся образовательных учреждений управления делами президента Российской Федерации. Дизайн-проект новогоднего оформления елки в этом году – "Морозный узор", - рассказали в пресс-службе.
Елка будет установлена на Соборной площади. Ее высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.
В 2025 году главной новогодней елкой страны стала столетняя лесная красавица из Рузского муниципального округа Московской области
. Она была доставлена в Кремль на специальном автопоезде 10 декабря.