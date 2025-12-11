Во Владивостоке локализовали пожар в одном из офисов концертного комплекса

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в одном из офисов концертного комплекса во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.

В соцсетях расходятся кадры с пожара: на них видно, как дым валит из окна второго этажа пристройки к концертному комплексу "Концерт Холл" (бывший "Феско Холл"), пожарные заливают в окно воду.