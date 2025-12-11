Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке локализовали пожар в одном из офисов концертного комплекса
10:31 11.12.2025
Во Владивостоке локализовали пожар в одном из офисов концертного комплекса
Вид на Владивосток с борта вертолета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на Владивосток с борта вертолета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в одном из офисов концертного комплекса во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
В соцсетях расходятся кадры с пожара: на них видно, как дым валит из окна второго этажа пристройки к концертному комплексу "Концерт Холл" (бывший "Феско Холл"), пожарные заливают в окно воду.
"Офис горел, (пожар - ред.) локализован", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Петербурге потушили пожар на рынке
© 2025 МИА «Россия сегодня»
