https://ria.ru/20251211/pozhar-2061307010.html
Во Владивостоке локализовали пожар в одном из офисов концертного комплекса
Во Владивостоке локализовали пожар в одном из офисов концертного комплекса - РИА Новости, 11.12.2025
Во Владивостоке локализовали пожар в одном из офисов концертного комплекса
Спасатели локализовали пожар в одном из офисов концертного комплекса во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:31:00+03:00
2025-12-11T10:31:00+03:00
2025-12-11T10:31:00+03:00
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789008027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b1281181bc9570525b37090119d650b.jpg
https://ria.ru/20251211/peterburg-2061283707.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789008027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d5c32933d83f7578b323c8c710ca0af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке локализовали пожар в одном из офисов концертного комплекса
Во Владивостоке потушили пожар в офисе концертного комплекса
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в одном из офисов концертного комплекса во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
В соцсетях расходятся кадры с пожара: на них видно, как дым валит из окна второго этажа пристройки к концертному комплексу "Концерт Холл" (бывший "Феско Холл"), пожарные заливают в окно воду.
"Офис горел, (пожар - ред.) локализован", - сказал собеседник агентства.