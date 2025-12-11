Рейтинг@Mail.ru
06:27 11.12.2025 (обновлено: 06:42 11.12.2025)
В Улан-Удэ ликвидировали пожар в ТЦ
Пожар в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ ликвидирован на общей площади 1088 квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
улан-удэ
происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Главное управление МЧС России по Республике БурятияЛиквидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ
Ликвидация пожара в торговом центре Баянгол в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Главное управление МЧС России по Республике Бурятия
Ликвидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 11 дек - РИА Новости. Пожар в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ ликвидирован на общей площади 1088 квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС.
Сообщение о пожаре в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ поступило в МЧС России в среду. Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек, пятеро обратились за медпомощью. Трое пострадавших госпитализированы. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара составляла около 1 тысячи "квадратов". Борьбу с огнем осложняли скрытое распространение пожара в пустотах здания и наличие горючих материалов. Позднее пресс-служба МЧС сообщила, что открытое горение ликвидировано.
"Пожар полностью ликвидирован на площади 1088 квадратных метров. На месте пожара работали 92 специалиста и 23 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.
ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
