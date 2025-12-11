В Улан-Удэ ликвидировали пожар в ТЦ

Сообщение о пожаре в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ поступило в МЧС России в среду. Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек, пятеро обратились за медпомощью. Трое пострадавших госпитализированы. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара составляла около 1 тысячи "квадратов". Борьбу с огнем осложняли скрытое распространение пожара в пустотах здания и наличие горючих материалов. Позднее пресс-служба МЧС сообщила, что открытое горение ликвидировано.