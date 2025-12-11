https://ria.ru/20251211/pozhar-2061277893.html
В Улан-Удэ ликвидировали пожар в ТЦ
В Улан-Удэ ликвидировали пожар в ТЦ
Пожар в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ ликвидирован на общей площади 1088 квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T06:27:00+03:00
2025-12-11T06:27:00+03:00
2025-12-11T06:42:00+03:00
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ ликвидировали пожар в ТЦ
В Улан-Удэ ликвидировали пожар в ТЦ "Баянгол"