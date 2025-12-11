Рейтинг@Mail.ru
В России не фиксируют случаи передачи холеры, сообщила Попова - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/popova-2061340015.html
В России не фиксируют случаи передачи холеры, сообщила Попова
В России не фиксируют случаи передачи холеры, сообщила Попова - РИА Новости, 11.12.2025
В России не фиксируют случаи передачи холеры, сообщила Попова
Завозные случаи холеры в России есть, но ситуацию удалось локализовать, внутренняя передача заболевания в Российской Федерации не допускается, заявила глава... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:35:00+03:00
2025-12-11T12:35:00+03:00
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_75a2d61a4aecaa88cf789a3414f2ecdd.jpg
https://ria.ru/20251206/vaktsina-2060251867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_d927b4f4bc4e96b50236ba658d601d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России не фиксируют случаи передачи холеры, сообщила Попова

Попова: в России не зафиксированы случаи передачи холеры внутри страны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Завозные случаи холеры в России есть, но ситуацию удалось локализовать, внутренняя передача заболевания в Российской Федерации не допускается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наши гости и наши граждане, которые куда-то уезжают отдыхать, завозят холеру. Это не секрет. Мы информацию об этом отдаем. Но на сегодняшний день нам удается локализовать ситуацию, которая возникает только для тех людей, которые заразились вне Российской Федерации. Внутренней передачи в Российской Федерации мы не допускаем", - сказала Попова журналистам.
Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины от гриппа
6 декабря, 05:42
 
ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала