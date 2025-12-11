Рейтинг@Mail.ru
В России не фиксируют специфических видов инфекций, сообщила Попова - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/popova-2061334133.html
В России не фиксируют специфических видов инфекций, сообщила Попова
В России не фиксируют специфических видов инфекций, сообщила Попова - РИА Новости, 11.12.2025
В России не фиксируют специфических видов инфекций, сообщила Попова
Специфических видов инфекционных заболеваний в РФ не фиксируется, но могут быть завозы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:17:00+03:00
2025-12-11T12:17:00+03:00
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451139_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_4b8287eb43c4a8e1bf82c2c8ee015976.jpg
https://ria.ru/20251211/gripp-2061328742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a93dd34bed345ca59dab2006864a10d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В России не фиксируют специфических видов инфекций, сообщила Попова

Попова: в РФ не фиксируют специфических видов инфекций, но могут быть завозы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Врач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Специфических видов инфекционных заболеваний в РФ не фиксируется, но могут быть завозы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Никаких специфических не фиксируется … Ну, например, лихорадка оропуш, лихорадка чикунгунья, лихорадка Денге. У нас нет распространения, но такие завозы могут быть", - сказала Попова журналистам.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидается пик гриппа в России
Вчера, 12:04
 
РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала