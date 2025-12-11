https://ria.ru/20251211/popova-2061334133.html
В России не фиксируют специфических видов инфекций, сообщила Попова
В России не фиксируют специфических видов инфекций, сообщила Попова - РИА Новости, 11.12.2025
В России не фиксируют специфических видов инфекций, сообщила Попова
Специфических видов инфекционных заболеваний в РФ не фиксируется, но могут быть завозы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.12.2025
В России не фиксируют специфических видов инфекций, сообщила Попова
Попова: в РФ не фиксируют специфических видов инфекций, но могут быть завозы