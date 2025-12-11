Россиянин Попов поборется за золото чемпионата мира по боксу

ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости. Россиянин Илья Попов вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.

В полуфинале в весовой категории до 63,5 кг он победил представителя Казахстана Ертугана Зейнулликова, который стал бронзовым призером турнира.