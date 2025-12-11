Рейтинг@Mail.ru
Россиянин Попов поборется за золото чемпионата мира по боксу
Единоборства
 
22:16 11.12.2025
Россиянин Попов поборется за золото чемпионата мира по боксу
Россиянин Попов поборется за золото чемпионата мира по боксу - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Россиянин Попов поборется за золото чемпионата мира по боксу
Россиянин Илья Попов вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
единоборства
спорт
iba
чемпионат мира по боксу
спорт, iba, чемпионат мира по боксу
Единоборства, Спорт, IBA, Чемпионат мира по боксу
Россиянин Попов поборется за золото чемпионата мира по боксу

Россиянин Попов вышел в финал чемпионата мира по боксу

Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Шестой день
Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Шестой день - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 11 дек - РИА Новости. Россиянин Илья Попов вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
В полуфинале в весовой категории до 63,5 кг он победил представителя Казахстана Ертугана Зейнулликова, который стал бронзовым призером турнира.
Финальные поединки состоятся 13 декабря.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель в каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.
