Россиянин Попов поборется за золото чемпионата мира по боксу
Россиянин Попов поборется за золото чемпионата мира по боксу - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Россиянин Попов поборется за золото чемпионата мира по боксу
Россиянин Илья Попов вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
единоборства
спорт
iba
чемпионат мира по боксу
Новости
Россиянин Попов поборется за золото чемпионата мира по боксу
