Гранат: польза, вред, как почистить, едят ли с косточками
15:37 11.12.2025
Гранат: польза и вред, как быстро почистить и можно ли есть с косточками
Гранат: польза, вред, как почистить, едят ли с косточками
Гранат: польза и вред, как быстро почистить и можно ли есть с косточками
Гранат появляется на прилавках в осенне-зимний период, когда организм особенно нуждается в витаминной поддержке. Вкус граната сочетает сладость и легкую... РИА Новости, 11.12.2025
гранат (ягода)
гранат (ягода)

Гранат: польза и вред, как быстро почистить и можно ли есть с косточками

© Freepik / FARHAD AHMADOVГранат в очищенном виде
Гранат в очищенном виде - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Freepik / FARHAD AHMADOV
Гранат в очищенном виде. Архивное фото
Ирина Меркулова
Приглашенный эксперт
Ирина Меркулова
Нутрициолог, консультант по питанию, физической культуре и спорту
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Гранат появляется на прилавках в осенне-зимний период, когда организм особенно нуждается в витаминной поддержке. Вкус граната сочетает сладость и легкую терпкость, а яркие рубиновые зерна делают его не только полезным, но и красивым дополнением к любому столу. Польза и вред граната для организма, сколько нужно его есть, чтобы получить все полезные вещества, — в материале РИА Новости

Чем полезен гранат: кровь, сердце и иммунитет

Гранат — природный источник витаминов, минералов и биологически активных соединений. Вещества, содержащиеся в зернах, обладают антиоксидантными, противовоспалительными свойствами и оказывают благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, мочеполовую и эндокринную системы.
Что внутри граната:

Компонент

Содержание

Действие на организм

Витамин С

10-15 мг (15% суточной нормы)

Укрепляет иммунитет, защищает от инфекций

Витамин B

60,5 мг (25% суточной нормы)

Поддерживает нервную систему

Витамин К

16 мкг (20% суточной нормы)

Участвует в свертывании крови

Калий

236 мг (10% суточной нормы)

Нормализует работу сердца и давление

Железо

0,3-1 мг

Повышает гемоглобин, борется с анемией

Фолиевая кислота

38 мкг

Необходима при беременности

Полифенолы

От 9 до 2560 мг

Мощные антиоксиданты, замедляют старение

Чем полезен гранат:
  1. Для крови. Железо в составе плода помогает выработке гемоглобина и улучшает транспортировку кислорода к тканям. Витамин K — улучшает усвоение кальция. Поэтому рекомендуется есть фрукт при анемии, плохой свертываемости крови.
  2. Для хрящей и суставов. Полифенолы в составе граната останавливают воспалительные процессы в тканях, а пуникалагин снижает боли при ревматоидном артрите и ослабляют его развитие.
  3. Для женского здоровья. Фитоэстрогены смягчают симптомы в период менструации и менопаузы у женщин.
  4. Для сердечно-сосудистой системы. Магний необходим для нормальной работы сердца, железо — укрепляет эластичность сосудов.
  5. Для иммунитета. В 100 г. граната содержится 10 мг витамина C, который важен для укрепления иммунитета, а витамины B6 и B12 улучшают состояние слизистых оболочек.
Важно понимать, что полезных веществ в составе граната недостаточно для лечения заболевания. Правильную терапию и диету, в которой может содержаться гранат, должен назначить ваш лечащий врач.
Можно ли есть гранат с косточками

На вопрос можно ли есть гранат с косточками, гастроэнтерологи отвечают положительно. В них содержится клетчатка, которая улучшает перистальтику кишечника, витамины A, E и полиненасыщенные жирные кислоты. Также они насыщают организм йодом, калием, магнием, кальцием и другими микроэлементами.
Однако некоторым нужно есть гранат с косточками с осторожностью:
  • хроническим гастритом и язвенной болезнью;
  • колитом и воспалительными заболеваниями кишечника;
  • геморроем в стадии обострения;
  • чувствительной зубной эмалью.
Твердые косточки могут травмировать слизистую желудка при обострении заболеваний. Детям до трех лет также не рекомендуется давать гранат с косточками из-за риска подавиться. Лучше предпочесть сорта без косточек, например, "Моллар де Эльче", "Акко" или "Шани Ям".

Как быстро и легко почистить гранат: 3 чистых способа

Многие не любят гранат из-за сложности его очистить. Делимся способами, как почистить гранат без брызг сока:
  1. В воде. Самый чистый метод. Наполните большую миску холодной водой. Сделайте неглубокий надрез вокруг "короны" граната и надрежьте кожицу крест-накрест. Опустите плод в воду и аккуратно разломите руками на части. Под водой отделите зерна от белых перегородок — они всплывут на поверхность, а зерна опустятся на дно. Соберите перегородки и слейте воду через дуршлаг.
  2. Ложкой. Разрежьте гранат пополам поперек. Возьмите одну половинку в руку зернами вниз над миской. Деревянной ложкой или лопаткой постучите по кожуре — зерна легко высыпятся в емкость. Повторите со второй половинкой.
  3. Надрезами. Срежьте верхушку граната с "короной". Сделайте четыре неглубоких надреза вдоль белых перегородок от верха к низу. Аккуратно раскройте плод руками — он распадется на дольки. Выберите зерна руками или вытряхните их над миской.
Чтобы гранат легко поддавался очистке, выбирайте правильный плод. Покупайте фрукт, у которого сухие "корона" и кожица, при простукивании слышен звонкий звук. Спелый гранат должен быть тяжеловатым — это признак сочности зерен.
Кому гранат противопоказан

Не рекомендуется есть гранат:
  1. При обострении гастрита, язвенной болезни и панкреатита — органические кислоты раздражают воспаленную слизистую и усиливают болевые ощущения.
  2. Если у вас повышенная чувствительность зубов или истонченная эмаль. Сок граната агрессивно воздействует на эмаль зубов.
"Откажитесь от неразбавленного сока или пейте его только через трубочку с последующим полосканием рта. После употребления граната рекомендуется прополоскать рот для нейтрализации органических кислот. Чистка зубов непосредственно после приема пищи может привести к повреждению зубной эмали", — отмечает Ирина Меркулова.
  1. При диагностированном сахарном диабете. Плод обладает выраженной гипергликемической активностью и сильно повышает уровень сахара в крови.
  2. При склонности к запорам. Употребление большого количества граната с косточками может ухудшить ситуацию. В этом случае лучше есть только мякоть зерен или отдать предпочтение разбавленному соку.
Детям до года гранат вводят в рацион с осторожностью, начиная с нескольких капель разбавленного сока. До трех лет зерна дают без косточек и в ограниченном количестве.
"Ежедневно есть гранат точно не стоит. Одного плода в неделю более чем достаточно. Оптимально употреблять гранат не более одного плода в неделю. И ешьте его после основного приема пищи — фрукт стимулирует аппетит", — консультант по питанию Ирина Меркулова.
