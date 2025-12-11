Гранат: польза и вред, как быстро почистить и можно ли есть с косточками

МОСКВА — РИА Новости. Гранат появляется на прилавках в осенне-зимний период, когда организм особенно нуждается в витаминной поддержке. Вкус граната сочетает сладость и легкую терпкость, а яркие рубиновые зерна делают его не только полезным, но и красивым дополнением к любому столу. Польза и вред граната для организма, сколько нужно его есть, чтобы получить все полезные вещества, — в материале РИА Новости

Чем полезен гранат: кровь, сердце и иммунитет

Гранат — природный источник витаминов, минералов и биологически активных соединений. Вещества, содержащиеся в зернах, обладают антиоксидантными, противовоспалительными свойствами и оказывают благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, мочеполовую и эндокринную системы.

Что внутри граната:

Компонент Содержание Действие на организм Витамин С 10-15 мг (15% суточной нормы) Укрепляет иммунитет, защищает от инфекций Витамин B 60,5 мг (25% суточной нормы) Поддерживает нервную систему Витамин К 16 мкг (20% суточной нормы) Участвует в свертывании крови Калий 236 мг (10% суточной нормы) Нормализует работу сердца и давление Железо 0,3-1 мг Повышает гемоглобин, борется с анемией Фолиевая кислота 38 мкг Необходима при беременности Полифенолы От 9 до 2560 мг Мощные антиоксиданты, замедляют старение

Чем полезен гранат:

Для крови. Железо в составе плода помогает выработке гемоглобина и улучшает транспортировку кислорода к тканям. Витамин K — улучшает усвоение кальция. Поэтому рекомендуется есть фрукт при анемии, плохой свертываемости крови. Для хрящей и суставов. Полифенолы в составе граната останавливают воспалительные процессы в тканях, а пуникалагин снижает боли при ревматоидном артрите и ослабляют его развитие. Для женского здоровья. Фитоэстрогены смягчают симптомы в период менструации и менопаузы у женщин. Для сердечно-сосудистой системы. Магний необходим для нормальной работы сердца, железо — укрепляет эластичность сосудов. Для иммунитета. В 100 г. граната содержится 10 мг витамина C, который важен для укрепления иммунитета, а витамины B6 и B12 улучшают состояние слизистых оболочек.

Важно понимать, что полезных веществ в составе граната недостаточно для лечения заболевания. Правильную терапию и диету, в которой может содержаться гранат, должен назначить ваш лечащий врач.

Можно ли есть гранат с косточками

На вопрос можно ли есть гранат с косточками, гастроэнтерологи отвечают положительно. В них содержится клетчатка, которая улучшает перистальтику кишечника, витамины A, E и полиненасыщенные жирные кислоты. Также они насыщают организм йодом, калием, магнием, кальцием и другими микроэлементами.

Однако некоторым нужно есть гранат с косточками с осторожностью:

хроническим гастритом и язвенной болезнью;

колитом и воспалительными заболеваниями кишечника;

геморроем в стадии обострения;

чувствительной зубной эмалью.

Твердые косточки могут травмировать слизистую желудка при обострении заболеваний. Детям до трех лет также не рекомендуется давать гранат с косточками из-за риска подавиться. Лучше предпочесть сорта без косточек, например, "Моллар де Эльче", "Акко" или "Шани Ям".

Как быстро и легко почистить гранат: 3 чистых способа

Многие не любят гранат из-за сложности его очистить. Делимся способами, как почистить гранат без брызг сока:

В воде. Самый чистый метод. Наполните большую миску холодной водой. Сделайте неглубокий надрез вокруг "короны" граната и надрежьте кожицу крест-накрест. Опустите плод в воду и аккуратно разломите руками на части. Под водой отделите зерна от белых перегородок — они всплывут на поверхность, а зерна опустятся на дно. Соберите перегородки и слейте воду через дуршлаг. Ложкой. Разрежьте гранат пополам поперек. Возьмите одну половинку в руку зернами вниз над миской. Деревянной ложкой или лопаткой постучите по кожуре — зерна легко высыпятся в емкость. Повторите со второй половинкой. Надрезами. Срежьте верхушку граната с "короной". Сделайте четыре неглубоких надреза вдоль белых перегородок от верха к низу. Аккуратно раскройте плод руками — он распадется на дольки. Выберите зерна руками или вытряхните их над миской.

Чтобы гранат легко поддавался очистке, выбирайте правильный плод. Покупайте фрукт, у которого сухие "корона" и кожица, при простукивании слышен звонкий звук. Спелый гранат должен быть тяжеловатым — это признак сочности зерен.

Кому гранат противопоказан

Не рекомендуется есть гранат:

При обострении гастрита, язвенной болезни и панкреатита — органические кислоты раздражают воспаленную слизистую и усиливают болевые ощущения. Если у вас повышенная чувствительность зубов или истонченная эмаль. Сок граната агрессивно воздействует на эмаль зубов.

"Откажитесь от неразбавленного сока или пейте его только через трубочку с последующим полосканием рта. После употребления граната рекомендуется прополоскать рот для нейтрализации органических кислот. Чистка зубов непосредственно после приема пищи может привести к повреждению зубной эмали", — отмечает Ирина Меркулова.

При диагностированном сахарном диабете. Плод обладает выраженной гипергликемической активностью и сильно повышает уровень сахара в крови. При склонности к запорам. Употребление большого количества граната с косточками может ухудшить ситуацию. В этом случае лучше есть только мякоть зерен или отдать предпочтение разбавленному соку.

Детям до года гранат вводят в рацион с осторожностью, начиная с нескольких капель разбавленного сока. До трех лет зерна дают без косточек и в ограниченном количестве.

"Ежедневно есть гранат точно не стоит. Одного плода в неделю более чем достаточно. Оптимально употреблять гранат не более одного плода в неделю. И ешьте его после основного приема пищи — фрукт стимулирует аппетит", — консультант по питанию Ирина Меркулова.