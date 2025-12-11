https://ria.ru/20251211/polsha-2061341213.html
Российские дипломаты в Польше посетили задержанного сотрудника Эрмитажа
Российские дипломаты в Польше посетили задержанного археолога Александра Бутягина, они находятся в контакте с его адвокатом, заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.12.2025
