"Падение будет нежным и медленным". Страшный прогноз политолога Уолтца

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Он никогда не называл себя пророком. Тем не менее его прогнозы сбываются с пугающей точностью. Все потому, что американский политолог Кеннет Уолтц доверял только логике и фактам. Рациональным путем он еще 40 лет назад описал будущее, которое для нас стало настоящим. Холодный взгляд на вещи позволил вынести суровый приговор нескольким крупным державам. В том числе, и России.
Полная анархия
В отличие от маститых оракулов международной политики – Збигнева Бжезинского и Генри Киссинджера, Кеннет Уолтц никогда не был публичной персоной. Он всегда оставался в тени своего академического кабинета. А свои глубокие рассуждения выражал в научных статьях и монографиях.
Он пытался не влиять, а понять этот сложный организм под названием общество; выявить скрытые закономерности и предостеречь от возможных фатальных ошибок. Тем не менее, именно идеи Уолтца сегодня широко обсуждаются в штабах НАТО и Пентагоне. А разведслужбы выстраивают стратегию своей работы именно по его лекалам.
Что же такого важного открыл американский политолог?
Во-первых, еще в 1959-м опубликовал фундаментальную работу "Человек, государство, и война". В ней разложил всю систему международных отношений на три уровня. Первый объяснял эту сферу как регулируемую исключительно людьми и их психологией. Второй – уровень внутренних режимов отдельных государств.
И третий – самый важный – уровень, где господствует анархия. "Анархия" по Уолтцу вовсе не означает хаос и отсутствие всякого порядка. Но только то, что нет никакого верховного органа, который управлял бы национальными государствами.
"Во внутренней сфере (на втором уровне – Прим.ред.), – пояснял политолог, – основные действующие лица могут обратиться (да и вынуждены обращаться) к "верховному судье" — государству или правительству. Однако в международной сфере отсутствует подобный легитимный источник верховной власти".
Два стула для Украины
Спустя 20 лет Уолтц опубликовал другой фундаментальный труд – "Теория международной политики", где развил свою модель. Отсутствие общего центра приводит к тому, что государства вынуждены постоянно так или иначе действовать. В первую очередь, с целью гарантировать собственную безопасность.
"Меняется система – меняются и ее элементы, – коротко констатировал ученый. – Если этого не происходит, они исчезают". Иными словами, в анархическом мире государства – особенно, небольшие и средние – жизнеспособны только тогда, когда адаптируются.
Подобная цепочка рассуждений еще в середине 1990-х позволила Уолтцу поставить точный диагноз "новой" Украине, вышедшей из состава СССР. Провозгласив независимость, страна пыталась держать нейтралитет: внешне держа курс на Запад, она сохраняла фундаментальные культурно-исторические связи с Россией.
Но в теории Уолтца двойственность – смертный приговор. Мировая анархия не терпит неопределенности: если на шахматной доске ты не занял сторону, за тебя это сделают другие.
Поэтому для России такое поведение соседа – вкупе со стремительным расширение НАТО на Восток в начале 2000-х – стало сигналом: "Пора действовать". Именно поэтому страна встала на защиту Крыма и Донбасса. И на возражения критиков Уолтц бы ответил: "Такова система".
"Скучна и богата"
Но вместе с Россией, защищающей национальные интересы, в игру на "украинском" поле вступило еще несколько игроков. В частности, Европа и США. В первой Уолтц не видел никакой угрозы.
Все потому, что в Старом Свете отгремели последние звуки анархии – то есть там нет по-настоящему сильных держав.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского союза в Брюсселе
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского союза в Брюсселе
"Когда крупные державы теряют свое могущество, они становятся неинтересны. Так же, как Афины и Спарта после возникновения Рима, Германия и Франция сейчас неинтересны. Европа … только тогда станет интереснее, когда она образует по-настоящему единую суверенную страну, но этого не произойдет в ближайшее время. Европа скучна и богата", – говорил Уолтц в одном из интервью.
Это прозвучало в 2013-м! Быть может, уже тогда Россия отчетливо понимала, что не через европейских посредников, а напрямую следует говорить с равным. Понимают это в администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.
Только вот, и у Штатов Уолтц вскрыл внутренний нарыв.
"Великие державы никогда не живут вечно, – уверял он. – Население Соединенных Штатов падает в качестве доли населения мира … Страну ждет поступательный и медленный упадок. Это займет немалое время, но падение будет нежным и медленным".
На смену США, полагал политолог, может прийти Китай. Произойдет это нескоро – Поднебесная никогда не торопится. Но то, что это станет реальностью, – факт.
Даже он ошибался
В этом ключе интересны рассуждения Уолтца о самом большом из крупных игроков. Россию он почему-то вычеркнул из списка сверхдержав. Возможно, потому что, что во многом отталкивался от опыта противостояния в "Холодной войне".
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
"Перезагрузка" отношений двух стран, рассуждал ученый, не принесла никаких результатов. "Разве есть большие нерешенные вопросы? Что Соединенные Штаты достигнут путем сотрудничества с Россией?" – риторически вопрошал он.
В свое время философ Карл Поппер сформулировал фундаментальный принцип любой научной теории – фальсифицируемость: теория научна, если есть хоть одна возможность ее экспериментального опровержения.
Следуя этому правилу, получается, что гипотеза Кеннета Уолтца полностью научна. Ведь нынешний диалог России и США ее полностью опровергает.