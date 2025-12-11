"Падение будет нежным и медленным". Страшный прогноз политолога Уолтца

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Он никогда не называл себя пророком. Тем не менее его прогнозы сбываются с пугающей точностью. Все потому, что американский политолог Кеннет Уолтц доверял только логике и фактам. Рациональным путем он еще 40 лет назад описал будущее, которое для нас стало настоящим. Холодный взгляд на вещи позволил вынести суровый приговор нескольким крупным державам. В том числе, и России.

Полная анархия

В отличие от маститых оракулов международной политики – Збигнева Бжезинского и Генри Киссинджера, Кеннет Уолтц никогда не был публичной персоной. Он всегда оставался в тени своего академического кабинета. А свои глубокие рассуждения выражал в научных статьях и монографиях.

Он пытался не влиять, а понять этот сложный организм под названием общество; выявить скрытые закономерности и предостеречь от возможных фатальных ошибок. Тем не менее, именно идеи Уолтца сегодня широко обсуждаются в штабах НАТО и Пентагоне. А разведслужбы выстраивают стратегию своей работы именно по его лекалам.

Что же такого важного открыл американский политолог?

Во-первых, еще в 1959-м опубликовал фундаментальную работу "Человек, государство, и война". В ней разложил всю систему международных отношений на три уровня. Первый объяснял эту сферу как регулируемую исключительно людьми и их психологией. Второй – уровень внутренних режимов отдельных государств.

И третий – самый важный – уровень, где господствует анархия. "Анархия" по Уолтцу вовсе не означает хаос и отсутствие всякого порядка. Но только то, что нет никакого верховного органа, который управлял бы национальными государствами.

"Во внутренней сфере (на втором уровне – Прим.ред.), – пояснял политолог, – основные действующие лица могут обратиться (да и вынуждены обращаться) к "верховному судье" — государству или правительству. Однако в международной сфере отсутствует подобный легитимный источник верховной власти".

Два стула для Украины

Спустя 20 лет Уолтц опубликовал другой фундаментальный труд – "Теория международной политики", где развил свою модель. Отсутствие общего центра приводит к тому, что государства вынуждены постоянно так или иначе действовать. В первую очередь, с целью гарантировать собственную безопасность.

"Меняется система – меняются и ее элементы, – коротко констатировал ученый. – Если этого не происходит, они исчезают". Иными словами, в анархическом мире государства – особенно, небольшие и средние – жизнеспособны только тогда, когда адаптируются.

Подобная цепочка рассуждений еще в середине 1990-х позволила Уолтцу поставить точный диагноз "новой" Украине, вышедшей из состава СССР. Провозгласив независимость, страна пыталась держать нейтралитет: внешне держа курс на Запад, она сохраняла фундаментальные культурно-исторические связи с Россией.

Но в теории Уолтца двойственность – смертный приговор. Мировая анархия не терпит неопределенности: если на шахматной доске ты не занял сторону, за тебя это сделают другие.

Поэтому для России такое поведение соседа – вкупе со стремительным расширение НАТО на Восток в начале 2000-х – стало сигналом: "Пора действовать". Именно поэтому страна встала на защиту Крыма и Донбасса. И на возражения критиков Уолтц бы ответил: "Такова система".

"Скучна и богата"

Но вместе с Россией, защищающей национальные интересы, в игру на "украинском" поле вступило еще несколько игроков. В частности, Европа и США. В первой Уолтц не видел никакой угрозы.

Все потому, что в Старом Свете отгремели последние звуки анархии – то есть там нет по-настоящему сильных держав.

"Когда крупные державы теряют свое могущество, они становятся неинтересны. Так же, как Афины и Спарта после возникновения Рима, Германия и Франция сейчас неинтересны. Европа … только тогда станет интереснее, когда она образует по-настоящему единую суверенную страну, но этого не произойдет в ближайшее время. Европа скучна и богата", – говорил Уолтц в одном из интервью.

Это прозвучало в 2013-м! Быть может, уже тогда Россия отчетливо понимала, что не через европейских посредников, а напрямую следует говорить с равным. Понимают это в администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.

Только вот, и у Штатов Уолтц вскрыл внутренний нарыв.

"Великие державы никогда не живут вечно, – уверял он. – Население Соединенных Штатов падает в качестве доли населения мира … Страну ждет поступательный и медленный упадок. Это займет немалое время, но падение будет нежным и медленным".

На смену США, полагал политолог, может прийти Китай. Произойдет это нескоро – Поднебесная никогда не торопится. Но то, что это станет реальностью, – факт.

Даже он ошибался

В этом ключе интересны рассуждения Уолтца о самом большом из крупных игроков. Россию он почему-то вычеркнул из списка сверхдержав. Возможно, потому что, что во многом отталкивался от опыта противостояния в "Холодной войне".

"Перезагрузка" отношений двух стран, рассуждал ученый, не принесла никаких результатов. "Разве есть большие нерешенные вопросы? Что Соединенные Штаты достигнут путем сотрудничества с Россией?" – риторически вопрошал он.

В свое время философ Карл Поппер сформулировал фундаментальный принцип любой научной теории – фальсифицируемость: теория научна, если есть хоть одна возможность ее экспериментального опровержения.