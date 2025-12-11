Подготовку кадров для ядерной медицины обсудили в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Тему подготовки кадров для ядерной медицины обсудили на круглом столе на тематическом конгрессе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "Росатома".

Мероприятие собрало экспертов, представителей образовательных учреждений, медицинских организаций и профессиональных ассоциаций, чтобы обсудить актуальные проблемы и перспективы развития профессии радиофармацевта в России. Модератором сессии выступил директор по направлению "Радионуклидная продукция и ядерная медицина" АО "Росатом Наука" Сергей Суров.

В последние годы область радиофармацевтики и ядерной медицины в России демонстрирует динамичное развитие. Увеличение числа диагностических и терапевтических процедур с использованием радиофармацевтических препаратов требует высококвалифицированных специалистов — радиофармацевтов. Данные специалисты играют ключевую роль в области ядерной медицины, обеспечивая производство и применение радиофармацевтических препаратов для диагностики и лечения заболеваний. Однако, несмотря на растущий спрос на специалистов в этой области, существует опасение о нехватке квалифицированных кадров.

В России на данный момент существует две причины, которые могут привести к данному итогу. В первую очередь, это необходимое образование.

Советник аппарата руководства АО "Росатом Наука" Ирина Свято полагает, что Россия сильно отличается в сфере образования в ядерной медицине от остальных стран БРИКС.

"Университеты Китая, Бразилии и Ирана входят в международные рейтинги по сфере образования в радиологии, в ядерной медицине. Мы в этих рейтингах не числимся совсем. И образовательные стандарты, и классификации специальностей в ядерной медицине в Российской Федерации кардинально отличаются от того, что есть не только в странах БРИКС+, но и во всех странах мира", - приводит пресс-служба слова Свято.

Например, в Индии за последние 10 лет количество центров ядерной медицины выросло вдвое. В стране 25 государственных участников института готовят кадры. По 50 специалистов со степенью MD и DNB и 150 человек - это бакалавры, магистры в сфере ядерной медицины. MD и DNB - это трехлетняя ординатура, постдипломное образование. Оно позволяет открывать собственную клинику и преподавать в университетах.

"Вторая программа DNB — эта программа признается Министерством здравоохранения и благополучия Индии, выпускники имеют право работать в государственных клиниках. Но есть еще такая суперспециализация по радионуклидная терапии. Это специальность, которая признана лучшей не только в Индии, но и в мировой практике. Поэтому на это надо особо обратить внимание. В Индии есть такой All India Institute of Medical Sciences, который в том числе проводит огромную работу для образования в сфере ядерной медицины", - уточняет Свято.

По ее словам, AIIMS создала по одному-два филиала в каждом штате, и это позволяет в масштабе всей страны готовить высококлассных специалистов. Фактором успеха Индии является тесное сотрудничество с Международным центром прецизионной онкологии ICPO.

"И вот ICPO, собственно, взяли на себя такую функцию предоставления статуса Center of Excellence, Центра передовых технологий, которые принимают на обучение не только своих индийских специалистов, врачей, но и также успешно реализуют программы обмена. К сожалению, нас там нет. Ни в одной этой программе, ни студентов, ни преподавателей, ни врачей. Все дело в том, что мы очень сильно различаемся по классификации. У нас нет такой специальности - врач ядерной медицины. У нас есть радиологи и рентгенологи, причем наш радиолог по описанию соответствует врачу ядерной медицины. То, что мы называем радиологом, на Западе, в других странах, это рентгенологи", - указывает советник.

Она считает, что надо внести рекомендацию по гармонизации российской классификации специальностей в ядерной медицине с международной, а также направить предложение на рассмотрение межправительственной российско-индийской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству о возможности расширения обменных программ между Индией и Россией.

Член-корреспондент РАН, доктор фармацевтических наук, заведующая кафедрой промышленной фармации ФГАОУ ВО "Первый МГМУ им. И.М. Сеченова" Минздрава России Наталья Пятигорская согласна с тем, что в России не реализуется необходимое образование для радиофармацевтов.

"Несколько лет назад было предложено внести в приказ по специальностям и направлениям подготовки ординатуру, обозначив ее не совсем корректно. Провизор, радиолог. Провизор – это фармацевт, радиолог – это врач. Таким образом, здесь предложили смешать два понятия. Но, опять же, во-первых, по моим данным, ни один вуз не реализует ординатуру по радиофармацевтике, потому что это сложно, это нужны кадры, это нужна база практики. Никто не хочет с этим связываться. Заказ непонятен. И более того, в эту ординатуру может войти, ну, как бы поступить только провизор. Все, для всех остальных эта ординатура закрыта", — отмечает Пятигорская.

Другая ключевая проблема связана с отсутствием конкретики в профстандартах.

"То есть, собственно говоря, на сегодняшний день у вас профстандартов своих конкретных нет. Вы не представляете пока объем тех действий, знаний и умений. Что такое профстандарт. Что должен знать и уметь специалист", — сообщает она.

Это приводит к тому, что сегодня допуск к работе для производства радиофармпрепаратов не требует знаний необходимых дисциплин: фармтехнологии, фарманализа, микробиологии, физиологии, токсикологии.

"То есть люди, работающие с организмом человека, с препаратом, который напрямую влияет на организм человека, который иногда сложно оценить, какое его долгосрочное действие, токсическое и так далее, они не знают этих дисциплин. И вот это вот очень плохо. Потому что непонимание, чем живет, дышит и питается микроб, приводит к очень большим сложностям", - указывает Пятигорская.

Главный эксперт АНО ДПО "Техническая академия Росатома", кандидат физико-математических наук Оксана Александрова считает, что кадровый дефицит обеспечен тем, что в России разрознены требования профстандартов и требования, которые предъявляются, в частности, к квалификациям персонала. Междисциплинарность накладывает еще и дополнительные потребности, возникновение дополнительных квалификаций, требования подготовки персонала с наличием тех самых специфических компетенций, которые бы обеспечили полный цикл ход производства, наработки производства, исследований и непосредственного потребления радиофармпрепаратов.