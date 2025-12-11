https://ria.ru/20251211/peterburg-2061337562.html
В Петербурге оцепили здание горевшего рынка
В Петербурге оцепили здание горевшего рынка - РИА Новости, 11.12.2025
В Петербурге оцепили здание горевшего рынка
Здание Правобережного рынка в Петербурге, где был пожар, оцеплено, торговые площади полностью выгорели и не работают, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:25:00+03:00
2025-12-11T12:25:00+03:00
2025-12-11T12:25:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061209407_96:0:987:501_1920x0_80_0_0_424bdfecd5a2dd5101d6ac1b2cb4b57a.jpg
https://ria.ru/20251211/tts-2061282801.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061209407_319:0:987:501_1920x0_80_0_0_bbbbc996d8493d3c055d5d5cac34078b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение вертолета в Дагестане
В Петербурге оцепили здание горевшего рынка
Полиция оцепила здание Правобережного рынка в Петербурге