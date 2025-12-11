Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге оцепили здание горевшего рынка - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/peterburg-2061337562.html
В Петербурге оцепили здание горевшего рынка
В Петербурге оцепили здание горевшего рынка - РИА Новости, 11.12.2025
В Петербурге оцепили здание горевшего рынка
Здание Правобережного рынка в Петербурге, где был пожар, оцеплено, торговые площади полностью выгорели и не работают, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:25:00+03:00
2025-12-11T12:25:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061209407_96:0:987:501_1920x0_80_0_0_424bdfecd5a2dd5101d6ac1b2cb4b57a.jpg
https://ria.ru/20251211/tts-2061282801.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061209407_319:0:987:501_1920x0_80_0_0_bbbbc996d8493d3c055d5d5cac34078b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение вертолета в Дагестане
В Петербурге оцепили здание горевшего рынка

Полиция оцепила здание Правобережного рынка в Петербурге

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПожар в здании Правобережного рынка в Петербурге
Пожар в здании Правобережного рынка в Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Пожар в здании Правобережного рынка в Петербурге . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Здание Правобережного рынка в Петербурге, где был пожар, оцеплено, торговые площади полностью выгорели и не работают, сообщает корреспондент РИА Новости.
Сигнальными ленточками оцеплено здание рынка "Правобережный" в Невском районе, стоят пожарные машины и машины полиции. Работников рынка и посетителей не пускают внутрь. Сам фасад из кирпича не пострадал, но внутри видны сгоревшие торговые точки, в воздухе отчетливо ощущается запах гари.
"Идут следственные действия, работают пожарные дознаватели", - ответил один из сотрудников МЧС на вопрос корреспондента о том, можно ли подойти к зданию.
Здание Правобережного рынка загорелось в среду в Невском районе Петербурга. Как сообщало ГУ МЧС по городу, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. На месте пожара был обнаружен погибший. Еще один мужчина пострадал, он был госпитализирован. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек. К ликвидации пожара спасатели привлекли 26 единиц техники и 96 человек.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
После крупного пожара в ТЦ в Улан-Удэ завели уголовное дело
Вчера, 08:05
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала