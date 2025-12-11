В Петербурге оцепили здание горевшего рынка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Здание Правобережного рынка в Петербурге, где был пожар, оцеплено, торговые площади полностью выгорели и не работают, сообщает корреспондент РИА Новости.

Сигнальными ленточками оцеплено здание рынка "Правобережный" в Невском районе, стоят пожарные машины и машины полиции. Работников рынка и посетителей не пускают внутрь. Сам фасад из кирпича не пострадал, но внутри видны сгоревшие торговые точки, в воздухе отчетливо ощущается запах гари.