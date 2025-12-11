https://ria.ru/20251211/pensiya-2061261178.html
Стал известен средний размер социальной пенсии в России в 2026 году
Стал известен средний размер социальной пенсии в России в 2026 году
РИА Новости: социальная пенсия в 2026 году вырастет до 16,6 тысячи рублей
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году, подсчитало РИА Новости по открытым данным.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин
("Единая Россия
") рассказал РИА Новости, что социальную пенсию в России
проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.
Согласно расчетам РИА Новости, после этой даты размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей.
Социальную пенсию назначают нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.