Стал известен средний размер социальной пенсии в России в 2026 году
01:43 11.12.2025 (обновлено: 03:22 11.12.2025)
Стал известен средний размер социальной пенсии в России в 2026 году
Стал известен средний размер социальной пенсии в России в 2026 году
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
Стал известен средний размер социальной пенсии в России в 2026 году

РИА Новости: социальная пенсия в 2026 году вырастет до 16,6 тысячи рублей

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году, подсчитало РИА Новости по открытым данным.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что социальную пенсию в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.
Согласно расчетам РИА Новости, после этой даты размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей.
Социальную пенсию назначают нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.
Общество Россия Алексей Говырин Госдума РФ Единая Россия
 
 
Заголовок открываемого материала