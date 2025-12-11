https://ria.ru/20251211/pensii-2061368027.html
Путин назвал дату индексации социальных пенсий
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Путин: социальные пенсии проиндексируют 1 апреля