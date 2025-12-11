Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал дату индексации социальных пенсий - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/pensii-2061368027.html
Путин назвал дату индексации социальных пенсий
Путин назвал дату индексации социальных пенсий - РИА Новости, 11.12.2025
Путин назвал дату индексации социальных пенсий
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:55:00+03:00
2025-12-11T13:55:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_630:912:2649:2048_1920x0_80_0_0_4ab3eed80f793ad021cb92dd1de19bdb.jpg
https://ria.ru/20251211/zarplaty-2061367239.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_706:776:2402:2048_1920x0_80_0_0_f1ab7a2f5579c118b3e54f7916bfc3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал дату индексации социальных пенсий

Путин: социальные пенсии проиндексируют 1 апреля

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионеров", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин рассказал о важности формирования экономики высоких зарплат
Вчера, 13:52
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала