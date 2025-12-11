https://ria.ru/20251211/pashinyan-2061440281.html
Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС
Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 11.12.2025
Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Москве заявил о готовности республики к РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:54:00+03:00
2025-12-11T16:54:00+03:00
2025-12-11T16:54:00+03:00
в мире
армения
москва
никол пашинян
евразийский экономический союз
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_bff6278b65595d84c74e0b8f18f9a963.jpg
https://ria.ru/20251211/moskva-2061401054.html
армения
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_eb4a479889db2b9683f1e8e36e810054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, москва, никол пашинян, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Армения, Москва, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС
Пашинян заявил о готовности Армении к взаимовыгодному сотрудничеству в ЕАЭС
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Москве заявил о готовности республики к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«
"Позвольте еще раз подтвердить готовность Республики Армения к взаимовыгодному сотрудничеству", - заявил Пашинян
.
В среду Пашинян заявил армянским журналистам, что выход из Евразийского экономического союза
не является целью Армении
, но ее цель - членство в ЕС
.
В августе он, отвечая на вопрос о возможности выхода республики из ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Он также отмечал, что одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, поэтому "когда придет время, когда выбор будет окончательным", то в Армении примут соответствующее решение.