Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС

В августе он, отвечая на вопрос о возможности выхода республики из ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Он также отмечал, что одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, поэтому "когда придет время, когда выбор будет окончательным", то в Армении примут соответствующее решение.