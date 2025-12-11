Рейтинг@Mail.ru
Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 11.12.2025
16:54 11.12.2025
Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Москве заявил о готовности республики к РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:54:00+03:00
2025-12-11T16:54:00+03:00
в мире
армения
москва
никол пашинян
евразийский экономический союз
евросоюз
армения
москва
в мире, армения, москва, никол пашинян, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Армения, Москва, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Москве заявил о готовности республики к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Позвольте еще раз подтвердить готовность Республики Армения к взаимовыгодному сотрудничеству", - заявил Пашинян.
В среду Пашинян заявил армянским журналистам, что выход из Евразийского экономического союза не является целью Армении, но ее цель - членство в ЕС.
В августе он, отвечая на вопрос о возможности выхода республики из ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Он также отмечал, что одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, поэтому "когда придет время, когда выбор будет окончательным", то в Армении примут соответствующее решение.
Митинг против действий Никола Пашиняна у посольства Армении в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Пашиняна встретили митингом у армянского посольства в Москве
В миреАрменияМоскваНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
