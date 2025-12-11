Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа спрогнозировал рост контактов с Россией - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/papadopulos-2061262700.html
Экс-советник Трампа спрогнозировал рост контактов с Россией
Экс-советник Трампа спрогнозировал рост контактов с Россией - РИА Новости, 11.12.2025
Экс-советник Трампа спрогнозировал рост контактов с Россией
Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос выразил уверенность в интервью РИА Новости, что по мере урегулирования кризиса на Украине... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:07:00+03:00
2025-12-11T02:07:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_8fb7abb76f7cd292c083eac514c09a13.jpg
https://ria.ru/20250411/peregovory-2010822066.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758988_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2d812efa9be24a47820a415712336992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Украина, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Экс-советник Трампа спрогнозировал рост контактов с Россией

РИА Новости: экс-советник Трампа Пападопулос спрогнозировал рост контактов с РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос выразил уверенность в интервью РИА Новости, что по мере урегулирования кризиса на Украине количество контактов между американскими законодателями и российскими должностными лицами будет только увеличиваться.
«
"Я считаю, что по мере ускорения развития ситуации с заключением мирного соглашения между Россией и Украиной мы увидим всё больше встреч членов конгресса с российскими официальными лицами и представителями бизнес-сообщества", - сказал Пападопулос.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Глава РФПИ назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными
11 апреля, 22:57
 
В миреСШАРоссияУкраинаКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала