Рейтинг@Mail.ru
Ортега назвал безумием подготовку Европы к возможной войне с Россией - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/ortega-2061269765.html
Ортега назвал безумием подготовку Европы к возможной войне с Россией
Ортега назвал безумием подготовку Европы к возможной войне с Россией - РИА Новости, 11.12.2025
Ортега назвал безумием подготовку Европы к возможной войне с Россией
Подготовка европейских стран к возможной войне с Россией является безумием и противоречит интересам мира, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на церемонии РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T03:43:00+03:00
2025-12-11T03:43:00+03:00
в мире
россия
никарагуа
европа
даниэль ортега
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786959258_0:0:2115:1191_1920x0_80_0_0_a510facc513ecd76c9c96ab7502e7860.jpg
https://ria.ru/20251211/ortega-2061268543.html
россия
никарагуа
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786959258_108:0:1987:1409_1920x0_80_0_0_a983b90bc52a7b2e99161f73df443a74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, никарагуа, европа, даниэль ортега
В мире, Россия, Никарагуа, Европа, Даниэль Ортега
Ортега назвал безумием подготовку Европы к возможной войне с Россией

Ортега: подготовка Европы к возможной войне с РФ является безумием

© AP Photo / Alfredo ZunigaДаниэль Ортега
Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Даниэль Ортега. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Подготовка европейских стран к возможной войне с Россией является безумием и противоречит интересам мира, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на церемонии выпуска XXX курса Высшего центра военных исследований имени генерала Хосе Долореса Эстрады.
"Европейские страны пытаются собрать, кажется, 70 миллиардов евро на закупку оружия, на его производство, объясняя это тем, что, поскольку Россия ведет боевые действия против Украины, они готовятся к войне с Россией. Это полное безумие", - сказал Ортега на церемонии, которую показал Canal 4.
Он отметил, что европейские государства "не усвоили уроки истории", согласно которым колониализм и империалистическое господство было повержено во всех странах, а пострадавшие народы добились освобождения.
"Сейчас мы все должны работать во имя мира. Европейское сообщество должно работать во имя мира", - заключил президент Никарагуа.
Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Ортега осудил действия армии США в Карибском регионе
Вчера, 03:13
 
В миреРоссияНикарагуаЕвропаДаниэль Ортега
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала