Ортега назвал безумием подготовку Европы к возможной войне с Россией
Ортега назвал безумием подготовку Европы к возможной войне с Россией
Подготовка европейских стран к возможной войне с Россией является безумием и противоречит интересам мира, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на церемонии РИА Новости, 11.12.2025
россия
никарагуа
европа
В мире, Россия, Никарагуа, Европа, Даниэль Ортега
