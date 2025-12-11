https://ria.ru/20251211/odessitka-2061351107.html
Жительница Одессы рассказала о позиции украинцев по мирному соглашению
Жительница Одессы рассказала о позиции украинцев по мирному соглашению
Народ на Украине хочет остановить войну и договориться о "хоть каком-то мире", даже если для этого придется отдать территории, рассказала РИА Новости жительница
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Народ на Украине хочет остановить войну и договориться о "хоть каком-то мире", даже если для этого придется отдать территории, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
"Народ хочет остановить войну и договориться о мире. Хоть о каком-то мире. Даже с тем, чтобы отдали эти области", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, такого мнения придерживаются даже бывшие "майдановцы".
Президент РФ Владимир Путин
ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера
. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине
. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Путин отметил, что их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя.