Жительница Одессы рассказала о позиции украинцев по мирному соглашению

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Народ на Украине хочет остановить войну и договориться о "хоть каком-то мире", даже если для этого придется отдать территории, рассказала РИА Новости жительница Одессы.

"Народ хочет остановить войну и договориться о мире. Хоть о каком-то мире. Даже с тем, чтобы отдали эти области", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, такого мнения придерживаются даже бывшие "майдановцы".

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.