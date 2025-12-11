Ущерб от действий украинских неонацистов оценили в 600 миллиардов рублей

«

"Имеется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов. Мы посчитали - это уже порядка 600 миллиардов рублей. И, конечно, мы будем добиваться возмещения этого ущерба от украинских националистов", - сказал Бастрыкин.