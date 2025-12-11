Рейтинг@Mail.ru
Ущерб от действий украинских неонацистов оценили в 600 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/neonatsisty-2061296300.html
Ущерб от действий украинских неонацистов оценили в 600 миллиардов рублей
Ущерб от действий украинских неонацистов оценили в 600 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.12.2025
Ущерб от действий украинских неонацистов оценили в 600 миллиардов рублей
Следственный комитет РФ оценивает ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей и будет добиваться от них возмещения ущерба, сообщил... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T09:53:00+03:00
2025-12-11T09:53:00+03:00
россия
минск
белоруссия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20251120/peskov-2056282138.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, минск, белоруссия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Минск, Белоруссия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Ущерб от действий украинских неонацистов оценили в 600 миллиардов рублей

РИА Новости: СК оценил ущерб от действий украинских неонацистов в 600 млрд руб

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ оценивает ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей и будет добиваться от них возмещения ущерба, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос РИА Новости.
«
"Имеется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов. Мы посчитали - это уже порядка 600 миллиардов рублей. И, конечно, мы будем добиваться возмещения этого ущерба от украинских националистов", - сказал Бастрыкин.
По его словам, ущерб нанесен как новым территориям, так и регионам в глубине России.
"Мы в процессе расследования преступлений киевского режима сегодня фиксируем материальный ущерб, который причиняется новым территориям. Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция", - сказал председатель СК РФ.
Бастрыкин участвует в Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и наказании за него. Конференцию проводит в Минске генпрокуратура Белоруссии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Песков высказался о возможности трибунала над неонацистами на Украине
20 ноября, 13:21
 
РоссияМинскБелоруссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала