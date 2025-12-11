Ущерб от действий украинских неонацистов оценили в 600 миллиардов рублей

МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ оценивает ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей и будет добиваться от них возмещения ущерба, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос РИА Новости.
«
"Имеется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов. Мы посчитали - это уже порядка 600 миллиардов рублей. И, конечно, мы будем добиваться возмещения этого ущерба от украинских националистов", - сказал Бастрыкин.
По его словам, ущерб нанесен как новым территориям, так и регионам в глубине России.
"Мы в процессе расследования преступлений киевского режима сегодня фиксируем материальный ущерб, который причиняется новым территориям. Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция", - сказал председатель СК РФ.
Бастрыкин участвует в Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и наказании за него. Конференцию проводит в Минске генпрокуратура Белоруссии.