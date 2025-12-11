Рейтинг@Mail.ru
Россияне накопили "под матрасом" максимальную за два года сумму наличных - РИА Новости, 11.12.2025
03:52 11.12.2025
Россияне накопили "под матрасом" максимальную за два года сумму наличных
Россияне накопили "под матрасом" максимальную за два года сумму наличных - РИА Новости, 11.12.2025
Россияне накопили "под матрасом" максимальную за два года сумму наличных
Объем рублевой наличности на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей - это максимум с ноября 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных...
экономика
экономика, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Россияне накопили "под матрасом" максимальную за два года сумму наличных

РИА Новости: россияне держат на руках наличные на сумму 16,4 триллиона рублей

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Объем рублевой наличности на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей - это максимум с ноября 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Россияне в середине осени увеличили объем наличных рублей на 122,9 миллиарда рублей, или на 0,8% - до 16,4 триллиона рублей. Показатель выше последний раз был в конце осени 2023 года - на уровне 16,5 триллионов рублей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Адвокат разъяснил, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате
5 декабря, 02:12
В то же время наличные сбережения в иностранной валюте, наоборот, снизились - на 1,7%, до 7,7 триллиона рублей. Однако в долларовом выражении объем валюты "под подушкой" даже вырос, достигнув 94,9 миллиарда долларов против 94,1 миллиарда месяцем ранее. Это связано с курсом рубля к доллару, который за ноябрь немного укрепился.
"Объем рублевой наличности на руках у населения растет вместе с размером экономики. На руках домохозяйств стабильно находится объем наличности величиной около 8% ВВП. Временные отклонения вверх от этой цифры наблюдаются в моменты роста неопределенности. Сейчас мы находимся близко к исторической норме: 16,4 триллиона рублей соответствуют 7,7-7,8% ВВП", - прокомментировал РИА Новости старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин призвал усилить контроль за обращением наличных
8 декабря, 18:49
 
Экономика
Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
