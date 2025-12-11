https://ria.ru/20251211/nalichnye-2061270177.html
Россияне накопили "под матрасом" максимальную за два года сумму наличных
Объем рублевой наличности на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей - это максимум с ноября 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Объем рублевой наличности на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей - это максимум с ноября 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Россияне в середине осени увеличили объем наличных рублей на 122,9 миллиарда рублей, или на 0,8% - до 16,4 триллиона рублей. Показатель выше последний раз был в конце осени 2023 года - на уровне 16,5 триллионов рублей.
В то же время наличные сбережения в иностранной валюте, наоборот, снизились - на 1,7%, до 7,7 триллиона рублей. Однако в долларовом выражении объем валюты "под подушкой" даже вырос, достигнув 94,9 миллиарда долларов против 94,1 миллиарда месяцем ранее. Это связано с курсом рубля к доллару, который за ноябрь немного укрепился.
"Объем рублевой наличности на руках у населения растет вместе с размером экономики. На руках домохозяйств стабильно находится объем наличности величиной около 8% ВВП. Временные отклонения вверх от этой цифры наблюдаются в моменты роста неопределенности. Сейчас мы находимся близко к исторической норме: 16,4 триллиона рублей соответствуют 7,7-7,8% ВВП", - прокомментировал РИА Новости старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА
Дмитрий Куликов.