Россияне накопили "под матрасом" максимальную за два года сумму наличных

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Объем рублевой наличности на руках у россиян в октябре достиг 16,4 триллиона рублей - это максимум с ноября 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.

Россияне в середине осени увеличили объем наличных рублей на 122,9 миллиарда рублей, или на 0,8% - до 16,4 триллиона рублей. Показатель выше последний раз был в конце осени 2023 года - на уровне 16,5 триллионов рублей.

В то же время наличные сбережения в иностранной валюте, наоборот, снизились - на 1,7%, до 7,7 триллиона рублей. Однако в долларовом выражении объем валюты "под подушкой" даже вырос, достигнув 94,9 миллиарда долларов против 94,1 миллиарда месяцем ранее. Это связано с курсом рубля к доллару, который за ноябрь немного укрепился.