В ЛДПР предложили запретить высаживать пассажиров с детьми до семи лет

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следует запретить высаживать пассажиров общественного транспорта с детьми до семи лет, а также ввести "семейный проездной" с льготной стоимостью для родителей с двумя и более детьми, соответствующие предложения будут направлены в правительство Москвы и Мосгортранс, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

Она напомнила, что на этой неделе по сообщениям СМИ в Москве контролер высадила из трамвая мать с годовалым ребенком и пятилетним сыном на мороз. Отмечалось, что мать готова была оплатить проезд, но вместо этого у нее отобрали банковскую карту и оставили с детьми на улице.

"Действия контролера откровенно незаконны. В то же время ответ перевозчика, который оправдал действия сотрудницы, ссылаясь на внутренние регламенты, показывает системную проблему. Мать уже обратилась в полицию. Предлагаю срочно принять меры: полностью запретить высадку пассажиров с детьми до 7 лет. Кроме того, следует ввести "семейный проездной" с фиксированной льготной стоимостью для родителей с двумя и более детьми", - сказала Воропаева.

Помимо этого, по ее словам, следует организовать тренинги для контролеров по работе в стрессовых ситуациях и основам коммуникации, а также утвердить четкий алгоритм для контролеров при работе с родителями с детьми: первичное информирование об оплате, предоставление времени для поиска карты или наличных.