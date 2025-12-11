Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как действовать пострадавшим от телефонных мошенников - РИА Новости, 11.12.2025
03:07 11.12.2025 (обновлено: 05:44 11.12.2025)
Эксперт рассказал, как действовать пострадавшим от телефонных мошенников
При столкновении с телефонным мошенничеством гражданину важно сразу подать заявление в полицию и письменно зафиксировать обращение в банк или МФО, рассказал РИА РИА Новости, 11.12.2025
общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новый год
Общество, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Новый год
Эксперт рассказал, как действовать пострадавшим от телефонных мошенников

Машаров: пострадавшие от мошенников должны сразу обратиться в полицию и банк

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. При столкновении с телефонным мошенничеством гражданину важно сразу подать заявление в полицию и письменно зафиксировать обращение в банк или МФО, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Когда ко мне обращаются заявители, то крайне важно выяснить три вещи первым делом. Первое: подавалось ли заявление в органы дел, когда? В какой стадии? Второе: передавались ли мошенникам заемные средства? Если да, то назначалась ли следователем психолого-психиатрическая экспертиза… Третье: обращался ли гражданин письменно в банк или МФО? Был ли зафиксирован факт его обращения", — сказал эксперт.
Roblox - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Мошенники начали использовать запрет Roblox для махинаций
10 декабря, 14:23
Он подчеркнул, что если средства передавались мошенникам, то важно выяснить, была ли назначена следователем психолого-психиатрическая экспертиза, если нет, то это основание для принятия мер прокурорского реагирования.
"Практика рассмотрения нами подобных дел показывает, что в случае, если оформлялись кредиты и передавались заемные средства, то следователем достаточно часто такие экспертизы не назначаются, и чем быстрее она будет проведена, тем яснее будет картина о случившемся и не будет попыток искажения фактов", — добавил Машаров.
По его словам, граждане часто не знают о необходимости подачи претензии в кредитную организацию или МФО, а это, по его словам, важный момент с точки зрения реализации права на защиту.
"Совместная задача Общественной палаты и органов государственной власти - сформировать у граждан четкое понимание, что ни под каким предлогом деньги третьим лицам передавать нельзя", — сказал Машаров.
Он отметил, что получать достоверную информацию о новых схемах мошенничества следует из материалов МВД, прокуратуры и ФСБ. Эксперт уточнил, что при обнаружении обмана гражданин в первую очередь обращается в органы внутренних дел, где его опрашивает сотрудник полиции, а в случае возбуждения уголовного дела допрос проводит следователь.
"Органы прокуратуры Российской Федерации оперативно реагируют на наши запросы и играют ключевую роль в соблюдении законности прав и интересов граждан, пострадавших от действий телефонных мошенников", — добавил Машаров.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Мошенники начали создавать фейковые каналы Минпросвещения в мессенджерах
10 декабря, 01:20
 
