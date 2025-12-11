Эксперт рассказал, как действовать пострадавшим от телефонных мошенников

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. При столкновении с телефонным мошенничеством гражданину важно сразу подать заявление в полицию и письменно зафиксировать обращение в банк или МФО, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Когда ко мне обращаются заявители, то крайне важно выяснить три вещи первым делом. Первое: подавалось ли заявление в органы дел, когда? В какой стадии? Второе: передавались ли мошенникам заемные средства? Если да, то назначалась ли следователем психолого-психиатрическая экспертиза… Третье: обращался ли гражданин письменно в банк или МФО? Был ли зафиксирован факт его обращения", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что если средства передавались мошенникам, то важно выяснить, была ли назначена следователем психолого-психиатрическая экспертиза, если нет, то это основание для принятия мер прокурорского реагирования.

"Практика рассмотрения нами подобных дел показывает, что в случае, если оформлялись кредиты и передавались заемные средства, то следователем достаточно часто такие экспертизы не назначаются, и чем быстрее она будет проведена, тем яснее будет картина о случившемся и не будет попыток искажения фактов", — добавил Машаров.

По его словам, граждане часто не знают о необходимости подачи претензии в кредитную организацию или МФО, а это, по его словам, важный момент с точки зрения реализации права на защиту.

"Совместная задача Общественной палаты и органов государственной власти - сформировать у граждан четкое понимание, что ни под каким предлогом деньги третьим лицам передавать нельзя", — сказал Машаров.

Он отметил, что получать достоверную информацию о новых схемах мошенничества следует из материалов МВД, прокуратуры и ФСБ . Эксперт уточнил, что при обнаружении обмана гражданин в первую очередь обращается в органы внутренних дел, где его опрашивает сотрудник полиции, а в случае возбуждения уголовного дела допрос проводит следователь.