Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили о риске потери суверенитета из-за дефицита бюджета - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/moldavija-2061520205.html
В Молдавии заявили о риске потери суверенитета из-за дефицита бюджета
В Молдавии заявили о риске потери суверенитета из-за дефицита бюджета - РИА Новости, 11.12.2025
В Молдавии заявили о риске потери суверенитета из-за дефицита бюджета
Молдавское правительство замалчивает то, что более чем миллиардный дефицит бюджета на 2026 год породит новую волну займов, а значит, в конечном итоге может... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:38:00+03:00
2025-12-11T20:38:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
https://ria.ru/20251209/moldavija-2060881425.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии заявили о риске потери суверенитета из-за дефицита бюджета

Депутат Караман: дефицит бюджета Молдавии может привести к потере суверенитета

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Молдавское правительство замалчивает то, что более чем миллиардный дефицит бюджета на 2026 год породит новую волну займов, а значит, в конечном итоге может привести к потере экономического суверенитета, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.
Правительство Молдавии на заседании 4 декабря утвердило проект госбюджета на 2026 год, дефицит которого составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов). При этом премьер Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.
"Самое опасное - то, о чем правительство молчит. Такой дефицит означает новую волну займов. А займы означают рост долга. А долг - это ограничения, условия кредиторов, потеря маневра, потеря экономического суверенитета. Мы уже сейчас заложили свое будущее лет на десять вперед, и продолжаем копать яму глубже", - сказала Караман.
Депутат задалась вопросом, если все так прекрасно, как говорит власть, почему каждый год страна становится беднее, села пустеют, предприниматели закрывают бизнес, молодежь уезжает, а пенсии растут только на бумаге.
"Потому что бюджет с дефицитом в 20,9 миллиарда - это не план развития. Это расписка в импотентности экономической политики. Власть не умеет ни зарабатывать, ни экономить, ни привлекать капитал. Она умеет только занимать. И это уже даже не проблема экономики - это проблема мышления. Власть, которая привыкла жить в долг, неизбежно тратит чужие деньги на собственный рейтинг. И самое циничное: платить по этим счетам будут не министры, не премьеры, не авторы бюджетов. Платить будем мы. И наши дети. И, скорее всего, уже не в леях", - подчеркнула Караман.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Молдавская экономика все глубже погружается в стагнацию, считает экономист
9 декабря, 16:58
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала