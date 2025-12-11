В Молдавии заявили о риске потери суверенитета из-за дефицита бюджета

КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Молдавское правительство замалчивает то, что более чем миллиардный дефицит бюджета на 2026 год породит новую волну займов, а значит, в конечном итоге может привести к потере экономического суверенитета, заявила РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.

Правительство Молдавии на заседании 4 декабря утвердило проект госбюджета на 2026 год, дефицит которого составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов). При этом премьер Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.

"Самое опасное - то, о чем правительство молчит. Такой дефицит означает новую волну займов. А займы означают рост долга. А долг - это ограничения, условия кредиторов, потеря маневра, потеря экономического суверенитета. Мы уже сейчас заложили свое будущее лет на десять вперед, и продолжаем копать яму глубже", - сказала Караман.

Депутат задалась вопросом, если все так прекрасно, как говорит власть, почему каждый год страна становится беднее, села пустеют, предприниматели закрывают бизнес, молодежь уезжает, а пенсии растут только на бумаге.

"Потому что бюджет с дефицитом в 20,9 миллиарда - это не план развития. Это расписка в импотентности экономической политики. Власть не умеет ни зарабатывать, ни экономить, ни привлекать капитал. Она умеет только занимать. И это уже даже не проблема экономики - это проблема мышления. Власть, которая привыкла жить в долг, неизбежно тратит чужие деньги на собственный рейтинг. И самое циничное: платить по этим счетам будут не министры, не премьеры, не авторы бюджетов. Платить будем мы. И наши дети. И, скорее всего, уже не в леях", - подчеркнула Караман.