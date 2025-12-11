https://ria.ru/20251211/mishustin-2061428607.html
В ЕАЭС уважают права каждого государства, заявил Мишустин
В ЕАЭС уважают права каждого государства, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.12.2025
В ЕАЭС уважают права каждого государства, заявил Мишустин
В ЕАЭС уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:27:00+03:00
2025-12-11T16:27:00+03:00
2025-12-11T16:29:00+03:00
евразийский экономический союз
россия
михаил мишустин
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058162109.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ba39cc525df67fb4f579a3e22d20dff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин, казахстан
Евразийский экономический союз, Россия, Михаил Мишустин, Казахстан
В ЕАЭС уважают права каждого государства, заявил Мишустин
Мишустин: в ЕАЭС уважают права каждого государства