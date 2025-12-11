Рейтинг@Mail.ru
В ЕАЭС уважают права каждого государства, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 11.12.2025 (обновлено: 16:29 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/mishustin-2061428607.html
В ЕАЭС уважают права каждого государства, заявил Мишустин
В ЕАЭС уважают права каждого государства, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.12.2025
В ЕАЭС уважают права каждого государства, заявил Мишустин
В ЕАЭС уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:27:00+03:00
2025-12-11T16:29:00+03:00
евразийский экономический союз
россия
михаил мишустин
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058162109.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ba39cc525df67fb4f579a3e22d20dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин, казахстан
Евразийский экономический союз, Россия, Михаил Мишустин, Казахстан
В ЕАЭС уважают права каждого государства, заявил Мишустин

Мишустин: в ЕАЭС уважают права каждого государства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В ЕАЭС уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы уважаем права каждого государства на собственную модель развития, учитываем интересы всех участников. Рассчитываю, что дальнейшая работа, как и сейчас, будет основываться на этих принципах", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Кроме того, глава российского кабмина пожелал успехов Казахстану в председательстве в органах ЕАЭС в следующем году.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин назвал партнеров из стран-участниц СНГ и ЕАЭС надежными
27 ноября, 18:43
 
Евразийский экономический союзРоссияМихаил МишустинКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала