Рейтинг@Mail.ru
Миранчук не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков MLS - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:15 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/miranchuk-2061506913.html
Миранчук не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков MLS
Миранчук не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков MLS - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Миранчук не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков MLS
Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков североамериканской Главной футбольной лиги (MLS),... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T19:15:00+03:00
2025-12-11T19:15:00+03:00
футбол
спорт
лионель месси
алексей миранчук
mls
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973591740_0:154:1440:964_1920x0_80_0_0_fececebe1932fb1d42dd79a23958082d.jpg
/20251209/messi-2060948263.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973591740_0:103:1440:1183_1920x0_80_0_0_f968e1821866241f64cb45f3f159664c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лионель месси, алексей миранчук, mls
Футбол, Спорт, Лионель Месси, Алексей Миранчук, MLS
Миранчук не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков MLS

Миранчук упал в цене и не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков MLS

© Фото : Социальные сети MLS "Атланта Юнайтед"Алексей Миранчук
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Социальные сети MLS "Атланта Юнайтед"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), согласно обновленным данным Transfermarkt.
Редакция портала понизила стоимость 30-летнего россиянина с 9 до 8 миллионов евро. В завершившемся сезоне Миранчук провел 33 матча и забил шесть голов.
Признанный второй раз подряд лучшим игроком "регулярки" Лионель Месси, который помог "Интер Майами" впервые стать чемпионом MLS, расположился на седьмой строчке списка. Цена 38-летнего аргентинца упала на 3 млн евро, теперь он стоит 15 млн. Самым дорогостоящим игроком MLS стал Рики Пуч из "Лос-Анджелес Гэлакси" (18 млн). Пятое место в списке занял бывший игрок казанского "Рубина" Андерс Дрейер (15 млн) из "Сан-Диего".
Полностью список выглядит следующим образом: 1. Рики Пуч ("Лос-Анджелес Гэлакси", 18 млн); 2. Сон Хын Мин ("Лос-Анджелес", 17 млн); 3. Эвандер ("Цинциннати", 16 млн); 4. Латте Лат ("Атланта Юнайтед", 15 млн); 5. Андерс Дрейер ("Сан-Диего", 15 млн); 6. Родриго де Пауль ("Интер Майами", 15 млн); 7. Лионель Месси ("Интер Майами", 15 млн); 8. Кевин Денки ("Цинциннати", 14 млн); 9. Уго Кёйперс ("Чикаго Файр", 9 млн); 10. Мигель Альмирон ("Атланта Юнайтед", 9 млн).
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Месси второй год подряд признан самым ценным футболистом MLS
9 декабря, 19:47
 
ФутболСпортЛионель МессиАлексей МиранчукMajor League Soccer 2025
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала