Миранчук не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков MLS

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), согласно обновленным данным Transfermarkt.
Редакция портала понизила стоимость 30-летнего россиянина с 9 до 8 миллионов евро. В завершившемся сезоне Миранчук провел 33 матча и забил шесть голов.
Признанный второй раз подряд лучшим игроком "регулярки" Лионель Месси, который помог "Интер Майами" впервые стать чемпионом MLS, расположился на седьмой строчке списка. Цена 38-летнего аргентинца упала на 3 млн евро, теперь он стоит 15 млн. Самым дорогостоящим игроком MLS стал Рики Пуч из "Лос-Анджелес Гэлакси" (18 млн). Пятое место в списке занял бывший игрок казанского "Рубина" Андерс Дрейер (15 млн) из "Сан-Диего".
Полностью список выглядит следующим образом: 1. Рики Пуч ("Лос-Анджелес Гэлакси", 18 млн); 2. Сон Хын Мин ("Лос-Анджелес", 17 млн); 3. Эвандер ("Цинциннати", 16 млн); 4. Латте Лат ("Атланта Юнайтед", 15 млн); 5. Андерс Дрейер ("Сан-Диего", 15 млн); 6. Родриго де Пауль ("Интер Майами", 15 млн); 7. Лионель Месси ("Интер Майами", 15 млн); 8. Кевин Денки ("Цинциннати", 14 млн); 9. Уго Кёйперс ("Чикаго Файр", 9 млн); 10. Мигель Альмирон ("Атланта Юнайтед", 9 млн).
