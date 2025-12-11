Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры с российскими военными в освобожденном Северске - РИА Новости, 11.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 11.12.2025
Минобороны показало кадры с российскими военными в освобожденном Северске
Министерство обороны РФ показало кадры с российскими военными, развернувшими государственные флаги России в освобожденном Северске в ДНР. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
северск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
т-34
северск
россия
донецкая народная республика
Кадры из освобождённого Северска
Минобороны опубликовало кадры из освобождённого Северска. Жители встречают российских военных и благодарят за освобождение города.
северск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, т-34
Специальная военная операция на Украине, Северск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Т-34
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры с российскими военными, развернувшими государственные флаги России в освобожденном Северске в ДНР.
Военнослужащие 123-й и 6-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск освободили Северск, завершив зачистку городских кварталов от формирований ВСУ.
Военнослужащие "Южной" группировки войск развернули государственный флаг РФ возле городской администрации Северска, у мемориала Героям Великой Отечественной войны и в парке Победы у памятника легендарному советскому танку Т-34, а также на улицах и крышах домов Северска.
Совещание Путина с военными о ситуации на севере ДНР - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин получил доклады об освобождении Северска
Специальная военная операция на УкраинеСеверскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныТ-34
 
 
