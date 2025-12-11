https://ria.ru/20251211/minoborony-2061513033.html
Минобороны показало кадры с российскими военными в освобожденном Северске
Министерство обороны РФ показало кадры с российскими военными, развернувшими государственные флаги России в освобожденном Северске в ДНР. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
северск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
т-34
северск
россия
донецкая народная республика
Кадры из освобождённого Северска
Минобороны опубликовало кадры из освобождённого Северска.
Жители встречают российских военных и благодарят за освобождение города.
