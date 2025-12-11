https://ria.ru/20251211/minoborony-2061429041.html
Минобороны заявило о пресечении хакерских атак на реестр воинского учета
Минобороны заявило о пресечении хакерских атак на реестр воинского учета - РИА Новости, 11.12.2025
Минобороны заявило о пресечении хакерских атак на реестр воинского учета
Реестр воинского учета постоянно подвергается атакам хакеров, но они всегда успешно пресекаются, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:29:00+03:00
2025-12-11T16:29:00+03:00
2025-12-11T22:26:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
https://ria.ru/20251210/khakery-2061008377.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:8:2719:2047_1920x0_80_0_0_e1b8a984de814e61e64fe76f083f4e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны заявило о пресечении хакерских атак на реестр воинского учета
Минобороны заявило о пресечении всех хакерских атак на реестр воинского учета