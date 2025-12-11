Рейтинг@Mail.ru
Минобороны заявило о пресечении хакерских атак на реестр воинского учета
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 11.12.2025 (обновлено: 22:26 11.12.2025)
Минобороны заявило о пресечении хакерских атак на реестр воинского учета
Минобороны заявило о пресечении хакерских атак на реестр воинского учета - РИА Новости, 11.12.2025
Минобороны заявило о пресечении хакерских атак на реестр воинского учета
Реестр воинского учета постоянно подвергается атакам хакеров, но они всегда успешно пресекаются, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.12.2025
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны заявило о пресечении хакерских атак на реестр воинского учета

Минобороны заявило о пресечении всех хакерских атак на реестр воинского учета

© iStock.com / PeopleImagesНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© iStock.com / PeopleImages
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Реестр воинского учета постоянно подвергается атакам хакеров, но они всегда успешно пресекаются, сообщили в Минобороны России.
Ранее рядом источников, связанных с иностранными агентами, распространялись сообщения о взломе Единого реестра воинского учета.
"Реестр неоднократно подвергался хакерским атакам. Все они успешно пресекаются", - сказали в Минобороны РФ.
Интерактивная карта Украины под названием MATRIX, созданная хакерами группировки KillNet, с расположением заводов по производству БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Хакеры создали карту цехов по производству БПЛА на Украине
10 декабря, 08:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
