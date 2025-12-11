Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало попытки нарушить работу реестра воинского учета тщетными
16:26 11.12.2025 (обновлено: 16:30 11.12.2025)
Минобороны назвало попытки нарушить работу реестра воинского учета тщетными
Попытки злоумышленников нарушить работу Реестра воинского учета тщетны, безопасность информации обеспечена в полном объеме, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
2025
Новости
россия
Россия
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Попытки злоумышленников нарушить работу Реестра воинского учета тщетны, безопасность информации обеспечена в полном объеме, заявили в Минобороны РФ.
Появившиеся в сети вбросы о якобы взломе реестра не соответствуют действительности, он функционирует в штатном режиме, отметили в МО РФ.
"Попытки злоумышленников нарушить работу Реестра не достигают своих целей. Безопасность информации обеспечена в полном объеме", - говорится в сообщении.
Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
