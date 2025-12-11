https://ria.ru/20251211/minoborony-2061428039.html
Минобороны назвало попытки нарушить работу реестра воинского учета тщетными
Попытки злоумышленников нарушить работу Реестра воинского учета тщетны, безопасность информации обеспечена в полном объеме, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
