"Мидтьюлланн" — "Генк": смотреть онлайн матч Лиги Европы 11 декабря
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:00 11.12.2025
"Мидтьюлланн" — "Генк": смотреть онлайн матч Лиги Европы 11 декабря
"Мидтьюлланн" — "Генк": смотреть онлайн матч Лиги Европы 11 декабря
"Мидтьюлланн" и "Генк" встретятся в матче шестого тура Лиги Европы УЕФА.
/20251211/kholand-2061283185.html
"Мидтьюлланн" — "Генк": смотреть онлайн матч Лиги Европы 11 декабря

© ФотоЛоготип ФК "Генк"
Логотип ФК Генк - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. "Мидтьюлланн" и "Генк" встретятся в матче шестого тура Лиги Европы УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 11 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Холанд заявил, что ему нравится новый формат Лиги чемпионов
