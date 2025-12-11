Рейтинг@Mail.ru
В спорткомплексе "Кант" не назвали точной даты открытия горнолыжного сезона - РИА Новости, 11.12.2025
14:22 11.12.2025
В спорткомплексе "Кант" не назвали точной даты открытия горнолыжного сезона
В спорткомплексе "Кант" не назвали точной даты открытия горнолыжного сезона
спорт, москва, евгений тишковец
Спорт, Москва, Евгений Тишковец
РИА Новости: горнолыжный сезон в "Канте" откроют при стабильном минусе на улице

Молодой человек в горнолыжном центре "Кант" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Точная дата открытия горнолыжного сезона в спорткомплексе "Кант" в Москве пока неизвестна из-за неустойчивых погодный условий, сообщили РИА Новости в горнолыжном комплексе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что снежный покров, сформировавшийся в Москве после снегопада в ночь на среду, "смыло" дождем и оттепелью в четверг. Однако, синоптик отметил, что к 13 декабря показатели термометров впервые в сезоне войдут в свое климатическое русло и среднесуточная температура устойчиво станет ниже нуля, что является признаком наступления метеорологической зимы. На земле начнет формироваться настоящий снежный покров.
"К сожалению, я не могу сказать точную дату открытия. Как только установится стабильный минус на улице, тогда у нас включат пушки. Пока информации точной нет", - сказала сотрудница спорткомплекса.
Отдыхающие катаются на горе в Спортивном парке Волен (Яхрома) в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Названа стоимость новогоднего отдыха на горнолыжных курортах Подмосковья
30 ноября, 02:52
 
СпортМоскваЕвгений Тишковец
 
 
