В спорткомплексе "Кант" не назвали точной даты открытия горнолыжного сезона

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Точная дата открытия горнолыжного сезона в спорткомплексе "Кант" в Москве пока неизвестна из-за неустойчивых погодный условий, сообщили РИА Новости в горнолыжном комплексе.

"К сожалению, я не могу сказать точную дату открытия. Как только установится стабильный минус на улице, тогда у нас включат пушки. Пока информации точной нет", - сказала сотрудница спорткомплекса.