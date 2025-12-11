В спорткомплексе "Кант" не назвали точной даты открытия горнолыжного сезона

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Точная дата открытия горнолыжного сезона в спорткомплексе "Кант" в Москве пока неизвестна из-за неустойчивых погодный условий, сообщили РИА Новости в горнолыжном комплексе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что снежный покров, сформировавшийся в Москве после снегопада в ночь на среду, "смыло" дождем и оттепелью в четверг. Однако, синоптик отметил, что к 13 декабря показатели термометров впервые в сезоне войдут в свое климатическое русло и среднесуточная температура устойчиво станет ниже нуля, что является признаком наступления метеорологической зимы. На земле начнет формироваться настоящий снежный покров.
"К сожалению, я не могу сказать точную дату открытия. Как только установится стабильный минус на улице, тогда у нас включат пушки. Пока информации точной нет", - сказала сотрудница спорткомплекса.