Рейтинг@Mail.ru
Европе опять неймется, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061352133.html
Европе опять неймется, заявил Лавров
Европе опять неймется, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Европе опять неймется, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европе опять неймется, и она переживает, что о ней забыли. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:09:00+03:00
2025-12-11T13:09:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061317870.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, сергей лавров
В мире, Европа, Россия, Украина, Сергей Лавров
Европе опять неймется, заявил Лавров

Лавров: Европа переживает, что о ней забыли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европе опять неймется, и она переживает, что о ней забыли.
По словам министра, Европа лишний раз доказывает, что не зря за свою длинную историю становилась практически главным организатором всех бед, включая колониализм, рабовладельчество, Первую и Вторую Мировые войны.
"Европе сейчас опять неймется: то ли она переживает, что о ней забыли, что она в силу объективных тенденций мирового экономического и политического развития оказалась на обочине главных процессов и событий, не знаю", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.
Министр отметил, что воинственные инстинкты Европы, ее стремление остаться на плаву путем агрессивных действий проявляются вновь.
Лавров: Трамп искренне стремится решить украинский конфликт - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров раскрыл подробности переговоров с США по Украине
Вчера, 11:20
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала