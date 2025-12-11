https://ria.ru/20251211/lavrov-2061352133.html
Европе опять неймется, заявил Лавров
Европе опять неймется, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Европе опять неймется, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европе опять неймется, и она переживает, что о ней забыли. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:09:00+03:00
2025-12-11T13:09:00+03:00
2025-12-11T13:09:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061317870.html
европа
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, украина, сергей лавров
В мире, Европа, Россия, Украина, Сергей Лавров
Европе опять неймется, заявил Лавров
Лавров: Европа переживает, что о ней забыли