Лавров рассказал, какой пункт исчез из плана после контактов Киева с ЕС
Лавров рассказал, какой пункт исчез из плана после контактов Киева с ЕС - РИА Новости, 11.12.2025
Лавров рассказал, какой пункт исчез из плана после контактов Киева с ЕС
После того, как Владимир Зеленский пообщался с главами европейских стран, из мирного плана по урегулированию украинского конфликта пропал пункт о правах... РИА Новости, 11.12.2025
Лавров рассказал, какой пункт исчез из плана после контактов Киева с ЕС
