Лавров рассказал, какой пункт исчез из плана после контактов Киева с ЕС

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. После того, как Владимир Зеленский пообщался с главами европейских стран, из мирного плана по урегулированию украинского конфликта пропал пункт о правах национальных меньшинств на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.