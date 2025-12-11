Рейтинг@Mail.ru
В Европе не говорят о решении первопричин кризиса на Украине, заявил Лавров
11:14 11.12.2025 (обновлено: 11:28 11.12.2025)
В Европе не говорят о решении первопричин кризиса на Украине, заявил Лавров
В Европе не говорят о решении первопричин кризиса на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
В Европе не говорят о решении первопричин кризиса на Украине, заявил Лавров
Никто в Европе не говорит о решении первопричин украинского кризиса, они хотят временной передышки для того, чтобы передать киевскому режиму вооружение и... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:14:00+03:00
2025-12-11T11:28:00+03:00
украина
европа
сергей лавров
россия
украина
европа
россия
украина, европа, сергей лавров, россия
Украина, Европа, Сергей Лавров, Россия
В Европе не говорят о решении первопричин кризиса на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Никто в Европе не говорит о решении первопричин украинского кризиса, они хотят временной передышки для того, чтобы передать киевскому режиму вооружение и финансовую помощь, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Никто в Европе вообще не упоминает о первопричинах (украинского конфликта – ред.) и требует только одного: немедленно прекратите боевые действия, дайте Украине и нам, европейцам, вздохнуть, выиграть время для того, чтобы хоть чуть-чуть поддержать оружием и деньгами киевский режим", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Лавров: Трамп искренне стремится решить украинский конфликт - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп искренне стремится решить конфликт на Украине, заявил Лавров
Вчера, 11:17
 
Украина Европа Сергей Лавров Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
