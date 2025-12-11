В Европе не говорят о решении первопричин кризиса на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Никто в Европе не говорит о решении первопричин украинского кризиса, они хотят временной передышки для того, чтобы передать киевскому режиму вооружение и финансовую помощь, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.