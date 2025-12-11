Рейтинг@Mail.ru
Лавров участвует в круглом столе по конфликту на Украине. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.12.2025
11:13 11.12.2025
Лавров участвует в круглом столе по конфликту на Украине. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе по украинскому конфликту.
LIVE: Лавров на круглом столе послов по украинскому кризису
десятый посольский круглый стол по урегулированию ситуации вокруг Украины
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе по украинскому конфликту.
 
