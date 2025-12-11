Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в круглом столе по украинскому конфликту.
Лавров участвует в круглом столе по конфликту на Украине. Прямая трансляция
2025-12-11T11:13:00+03:00
2025
десятый посольский круглый стол по урегулированию ситуации вокруг Украины
