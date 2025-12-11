Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о рабочих квотах бойцам СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Квоты на рабочие места для участников СВО появятся в Нижегородской области, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.

Депутаты на заседании комитета регионального парламента по соцвопросам обсудили внесенный фракцией "Единой России" проект закона, направленный на содействие в трудоустройстве участников специальной военной операции.

"Инициатива призвана помочь гражданам, завершившим военную службу по мобилизации или военную службу по контракту, либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта о пребывании в добровольческом формировании, успешно адаптироваться к мирной жизни и трудоустроиться", - сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области.

Законопроектом предлагается дополнить региональный закон "О квотировании рабочих мест", включив в перечень граждан, трудоустройство которых осуществляется в рамках квоты, участников СВО. Для работодателей с численностью сотрудников более 100 человек будет установлена обязанность выделять для них 1% рабочих мест от среднесписочной численности работников. При этом предусмотрены исключения: например, квота не применяется для общественных объединений инвалидов, организаций в процессе банкротства или при отсутствии в регионе соискателей из числа участников СВО.

Законопроект также предусматривает механизм выполнения квоты через прямое трудоустройство или заключение соглашений с другими организациями. По мнению депутатов, это позволит работодателям гибко подходить к выполнению новых требований, не нарушая производственных процессов.

"Мы сознательно идем по пути регионов, которые уже предусмотрели дополнительные гарантии трудоустройства для участников СВО. Это не только вопрос социальной справедливости, но и вклад в стабильность нашего общества. Трудоустройство – ключевой элемент социальной адаптации, и мы делаем его приоритетом региональной политики. Убежден, что совместными усилиями мы создадим эффективный механизм, который позволит нашим защитникам достойно вернуться к мирной жизни и реализовать свой потенциал на родной земле", – приводятся в сообщении слова Люлина.