Королев провел заседание антинаркотической комиссии в Тверской области

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев в четверг провел заседание антинаркотической комиссии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рассмотрен комплекс мер по противодействию потребления и распространения наркотиков в подростковой и молодежной среде. Главой региона поставлены задачи по усилению работы в этой сфере.

"Первое – это совершенствование системы раннего выявления наркопотребления учащимися школ через проведение социально-психологического тестирования и медосмотров. Здесь важна работа педагогов, психологов и медицинских специалистов с родителями, которые часто не верят, что беда может коснуться их детей. И, конечно, нужно действовать максимально корректно в случае выявления факта потребления наркотиков. Необходимо помочь подростку избавиться от зависимости, вовлечь в общественно полезную деятельность. Второе направление работы – это противодействие рекламе потребления и распространения наркотиков в цифровой среде и на фасадах зданий", – обозначил Королев.

В образовательных организациях Верхневолжья реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование негативного отношения молодого поколения к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Работа организована во взаимодействии с учреждениями здравоохранения, правоохранителями, представителями религиозных организаций, педагогами.

Королев особо подчеркнул, что в профилактические мероприятия максимально должны быть вовлечены родители, именно они каждый день видят психологическое и физическое состояние своего ребенка. Главой региона поручено выработать алгоритм действий, который будут использовать родители и педагоги, в случае выявления у ребенка признаков употребления наркотических средств.

Руководитель области отметил, что важным направлением в работе с молодым поколением является активная популяризация здорового образа жизни, отказа от наркотиков, опасности, которая может последовать в случае употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Для раннего выявления фактов в образовательных организациях проводятся социально-психологическое тестирование и медицинские осмотры обучающихся. Врио губернатора дал поручения по усилению работы в этом направлении.

В учреждениях образования организована просветительская работа с подрастающим поколением, включающая тематические классные часы в школах и интерактивные мероприятия в лагерях летнего отдыха, информационные мероприятия, акции в социальных сетях, организуются просмотры тематических видеофильмов и видеороликов, книжные выставки, спортивно-массовые мероприятия, конкурсы рисунков и другие события.