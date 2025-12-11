Рейтинг@Mail.ru
Королев провел заседание антинаркотической комиссии в Тверской области
Тверская область
Тверская область
 
16:18 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/korolev-2061423961.html
Королев провел заседание антинаркотической комиссии в Тверской области
Королев провел заседание антинаркотической комиссии в Тверской области - РИА Новости, 11.12.2025
Королев провел заседание антинаркотической комиссии в Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев в четверг провел заседание антинаркотической комиссии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:18:00+03:00
2025-12-11T16:18:00+03:00
тверская область
виталий королев
https://ria.ru/20251204/korolev--2059796740.html
Новости
виталий королев
Тверская область, Виталий Королев
Королев провел заседание антинаркотической комиссии в Тверской области

Виталий Королев провел заседание антинаркотической комиссии в Тверской области

© РИА Новости / пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев во время заседания антинаркотической комиссии
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев во время заседания антинаркотической комиссии - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев во время заседания антинаркотической комиссии
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев в четверг провел заседание антинаркотической комиссии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Рассмотрен комплекс мер по противодействию потребления и распространения наркотиков в подростковой и молодежной среде. Главой региона поставлены задачи по усилению работы в этой сфере.
"Первое – это совершенствование системы раннего выявления наркопотребления учащимися школ через проведение социально-психологического тестирования и медосмотров. Здесь важна работа педагогов, психологов и медицинских специалистов с родителями, которые часто не верят, что беда может коснуться их детей. И, конечно, нужно действовать максимально корректно в случае выявления факта потребления наркотиков. Необходимо помочь подростку избавиться от зависимости, вовлечь в общественно полезную деятельность. Второе направление работы – это противодействие рекламе потребления и распространения наркотиков в цифровой среде и на фасадах зданий", – обозначил Королев.
В образовательных организациях Верхневолжья реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование негативного отношения молодого поколения к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Работа организована во взаимодействии с учреждениями здравоохранения, правоохранителями, представителями религиозных организаций, педагогами.
Королев особо подчеркнул, что в профилактические мероприятия максимально должны быть вовлечены родители, именно они каждый день видят психологическое и физическое состояние своего ребенка. Главой региона поручено выработать алгоритм действий, который будут использовать родители и педагоги, в случае выявления у ребенка признаков употребления наркотических средств.
Руководитель области отметил, что важным направлением в работе с молодым поколением является активная популяризация здорового образа жизни, отказа от наркотиков, опасности, которая может последовать в случае употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Для раннего выявления фактов в образовательных организациях проводятся социально-психологическое тестирование и медицинские осмотры обучающихся. Врио губернатора дал поручения по усилению работы в этом направлении.
В учреждениях образования организована просветительская работа с подрастающим поколением, включающая тематические классные часы в школах и интерактивные мероприятия в лагерях летнего отдыха, информационные мероприятия, акции в социальных сетях, организуются просмотры тематических видеофильмов и видеороликов, книжные выставки, спортивно-массовые мероприятия, конкурсы рисунков и другие события.
На заседании комиссии рассмотрены меры по противодействию рекламе потребления наркотических средств через интернет, а также на фасадах зданий и сооружений.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Королев провел встречу с общественниками Ржевского округа Тверской области
4 декабря, 15:45
 
Тверская областьВиталий Королев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
