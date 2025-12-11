https://ria.ru/20251211/koldenkov-2061532079.html
Колденков вышел в финал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Сергей Колденков стал финалистом чемпионата мира, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
