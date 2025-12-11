https://ria.ru/20251211/kazan-2061307462.html
В аэропорту Казани ввели ограничения
В аэропорту Казани ввели ограничения - РИА Новости, 11.12.2025
В аэропорту Казани ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:34:00+03:00
2025-12-11T10:34:00+03:00
2025-12-11T10:35:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059743898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_802df369e0de0feebcc733d465f80a61.jpg
https://ria.ru/20251211/vnukovo-2061306398.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059743898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4aec59252e2f413977cbcb7fdd8e0c63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)