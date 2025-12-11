https://ria.ru/20251211/karslon-2061272042.html
Многие из государственных институтов США прогнили насквозь, заявил Карлсон
Многие из государственных институтов США прогнили насквозь, заявил Карлсон - РИА Новости, 11.12.2025
Многие из государственных институтов США прогнили насквозь, заявил Карлсон
Многие из крупнейших государственных институтов США насквозь прогнили, заявил американский журналист Такер Карлсон, призвав к проведению реформ в стране. РИА Новости, 11.12.2025
сша
Многие из государственных институтов США прогнили насквозь, заявил Карлсон
Карслон: многие из государственных институтов США прогнили насквозь
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости.
Многие из крупнейших государственных институтов США насквозь прогнили, заявил
американский журналист Такер Карлсон, призвав к проведению реформ в стране.
"Если и есть какой-то урок, извлеченный из последних выборов 2024 года, так это то, что многие из наших крупнейших систем, наших крупнейших институтов прогнили насквозь, и это необходимо реформировать", - сказал он в своем опубликованном видеообращении.
В частности, Карлсон
призвал американцев не верить на слово Федеральному бюро расследований (ФБР
) без наличия конкретных доказательств, которые могут подтвердить утверждения спецслужбы.
"Мы не должны обязательно верить ФБР. С чего бы нам это делать?... Покажите нам, что произошло. Убедите нас в том, что произошло. Это ваша работа. Мы не должны соглашаться на меньшее", - отметил он.
По мнению Карлсона, ФБР представляет собой огромную и бюрократизированную организацию, часть которой действует независимо от позиции руководства спецслужбы. Журналист привел в качестве примера беспорядки и штурм Капитолия 6 января 2021 года, выразив уверенность, что произошедшее было подстроено ФБР, и не все ответственные до сих пор понесли наказание.
"Ни один американец не обязан верить всему, что говорит правительство, особенно учреждения или агентства, которые имеют давно задокументированную, фактически подтвержденную историю совершения преступлений… как это делало ФБР, фабрикуя преступления, подставляя людей, искажая правосудие", - заключил американский журналист.