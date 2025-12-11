ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Многие из крупнейших государственных институтов США насквозь прогнили, Многие из крупнейших государственных институтов США насквозь прогнили, заявил американский журналист Такер Карлсон, призвав к проведению реформ в стране.

"Если и есть какой-то урок, извлеченный из последних выборов 2024 года, так это то, что многие из наших крупнейших систем, наших крупнейших институтов прогнили насквозь, и это необходимо реформировать", - сказал он в своем опубликованном видеообращении.

В частности, Карлсон призвал американцев не верить на слово Федеральному бюро расследований ( ФБР ) без наличия конкретных доказательств, которые могут подтвердить утверждения спецслужбы.

"Мы не должны обязательно верить ФБР. С чего бы нам это делать?... Покажите нам, что произошло. Убедите нас в том, что произошло. Это ваша работа. Мы не должны соглашаться на меньшее", - отметил он.

По мнению Карлсона, ФБР представляет собой огромную и бюрократизированную организацию, часть которой действует независимо от позиции руководства спецслужбы. Журналист привел в качестве примера беспорядки и штурм Капитолия 6 января 2021 года, выразив уверенность, что произошедшее было подстроено ФБР, и не все ответственные до сих пор понесли наказание.