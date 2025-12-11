https://ria.ru/20251211/gruppirovka-2061333144.html
ВС России освободили Лиман
ВС России освободили Лиман - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России освободили Лиман
Российская группировка войск "Север" завершила освобождение населённого пункта Лиман в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:14:00+03:00
2025-12-11T12:14:00+03:00
2025-12-11T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ad237cec31dacfeb4dd6b1e7ac3510e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fdd903ab63c35dba9c017e111b5461a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Лиман
Российские войска освободили Лиман в Харьковской области