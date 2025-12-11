Рейтинг@Mail.ru
Гизин доставили ​​в больницу после падения на тренировке
17:02 11.12.2025
Гизин доставили ​​в больницу после падения на тренировке
Гизин доставили ​​в больницу после падения на тренировке
Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту швейцарка Мишель Гизин доставлена ​​в больницу вертолетом после падения во время тренировки по... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
спорт, санкт-мориц, пхенчхан, пекин, мишель гизин, лыжные виды спорта
Спорт, Санкт-Мориц, Пхенчхан, Пекин, Мишель Гизин, Лыжные виды спорта
Гизин доставили ​​в больницу после падения на тренировке

Гизин доставлена ​​в больницу вертолетом после падения на тренировке

Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Мишель Гизин
Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Мишель Гизин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / Alexis Boichard/Agence Zoom
Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Мишель Гизин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту швейцарка Мишель Гизин доставлена ​​в больницу вертолетом после падения во время тренировки по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице, сообщает Blick.
Инцидент произошел в четверг на этапе Кубка мира. Сообщается, что 32-летняя Гизин потеряла равновесие в нижней части трассы и врезалась в ограждение, прорвав первую из двух страховочных сеток. Тренировка была приостановлена, на трассе появилась медицинская бригада, оказавшая спортсменке первую помощь. Затем горнолыжница была госпитализирована на вертолете.
По данным издания, Гизин была в сознании и шутила после падения. Подробности состояния горнолыжницы неизвестны.
Гизин является победительницей Олимпийских игр в Пхенчхане и Пекине в комбинации, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в аналогичной дисциплине.
Эбба Андерссон - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Андерссон выиграла гонку с раздельным стартом на этапе КМ в Швеции
7 декабря, 12:49
 
Спорт
 
