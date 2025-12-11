Гизин доставили ​​в больницу после падения на тренировке

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту швейцарка Мишель Гизин доставлена ​​в больницу вертолетом после падения во время тренировки по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице, сообщает Blick.