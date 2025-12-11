Рейтинг@Mail.ru
11:29 11.12.2025 (обновлено: 11:46 11.12.2025)
Генпрокуратура признала нежелательными более 90 иностранных организаций
Генпрокуратура признала нежелательными более 90 иностранных организаций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала 2025 года приняла решение в отношении 90 иностранных организаций о признании их нежелательными в России, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров.
В четверг в Москве прошло заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
"В этом году мы приняли решение в отношении уже 90 организаций, значительная часть из этих организаций нами рассматривалась по инициативе комиссии", - сказал Жафяров на заседании, говоря о противодействии деятельности зарубежных организаций, признанных нежелательными в РФ.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Минюст внес в перечень нежелательных организаций французскую FIDH*
2 декабря, 16:04
 
РоссияГенеральная прокуратура РФМоскваГосдума РФ
 
 
