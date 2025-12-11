https://ria.ru/20251211/genprokuratura-2061320684.html
Генпрокуратура признала нежелательными более 90 иностранных организаций
Генпрокуратура признала нежелательными более 90 иностранных организаций - РИА Новости, 11.12.2025
Генпрокуратура признала нежелательными более 90 иностранных организаций
Генпрокуратура РФ с начала 2025 года приняла решение в отношении 90 иностранных организаций о признании их нежелательными в России, сообщил замначальника... 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала 2025 года приняла решение в отношении 90 иностранных организаций о признании их нежелательными в России, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров.
В четверг в Москве
прошло заседание комиссии Госдумы
по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России
.
"В этом году мы приняли решение в отношении уже 90 организаций, значительная часть из этих организаций нами рассматривалась по инициативе комиссии", - сказал Жафяров на заседании, говоря о противодействии деятельности зарубежных организаций, признанных нежелательными в РФ.