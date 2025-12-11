Экс-подполковник СБУ опубликовал документы о причастности Запада к майдану

"Он (Азаров, - ред.) мне сказал: Я же все время, каждый день тогда спрашивал у председателя СБУ, как дела. И он мне отвечал: все под контролем, все нормально, все хорошо. Говорит (Азаров - ред.), вот этого в деталях мне ничего не докладывали. То есть вот насколько СБУ видело это все, но на каком-то этапе командной вертикали вся информация глохла. Вот эти документы – в основном контроль телефонов всех этих послов, агентурные сообщения – сводились в эти сводки. Но сводки эти потом никуда не шли", - рассказал Прозоров, ссылаясь на Азарова.