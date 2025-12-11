Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ опубликовал документы о причастности Запада к майдану - РИА Новости, 11.12.2025
02:03 11.12.2025
Экс-подполковник СБУ опубликовал документы о причастности Запада к майдану
Экс-подполковник СБУ опубликовал документы о причастности Запада к майдану
2025-12-11T02:03:00+03:00
2025-12-11T02:03:00+03:00
в мире
украина
москва
киев
василий прозоров
николай азаров (политик)
виктор янукович
служба безопасности украины
украина
москва
киев
в мире, украина, москва, киев, василий прозоров, николай азаров (политик), виктор янукович, служба безопасности украины
В мире, Украина, Москва, Киев, Василий Прозоров, Николай Азаров (политик), Виктор Янукович, Служба безопасности Украины
Экс-подполковник СБУ опубликовал документы о причастности Запада к майдану

РИА Новости: экс-подполковник СБУ Прозоров опубликовал документы о майдане

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров опубликовал документы СБУ, доказывающие причастность западных государственных и негосударственных структур к организации киевского майдана в 2014 году, они легли в основу его новой книги "Кровавый Майдан: западный след в документах СБУ", сообщил РИА Новости сам автор.
"Я получил их тогда, когда работал на Украине, на Москву... А потом, когда работал в центральном аппарате (СБУ в 2015-2018 годах - ред.), я у одного коллеги компьютер чистил, ну себе все сливал, что у него было на компьютере. И там попались эти папки. А он как раз работал в департаменте контрразведки (СБУ - ред.) во время майдана", - рассказал агентству Прозоров.
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Подозреваемый в убийстве Парубия с улыбкой рассказал о своем мотиве
2 сентября, 13:23
По его словам, книга – попытка провести системный анализ фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Украины в период майдана, в частности, раскрывая факты операций западных государственных и неправительственных организаций против украинского государства. На 2014 год СБУ еще старалась работать в интересах безопасности страны, документируя противоправную деятельность как сторонников оппозиции, так и их западных кураторов. Однако кто-то на самом верху украинской власти или самой СБУ блокировал эту информацию, и она не доходила до президента Украины Виктора Януковича, уверен Прозоров.
Предисловие к книге Прозорова написал Николай Азаров, который при Януковиче был премьер-министром Украины.
"Он (Азаров, - ред.) мне сказал: Я же все время, каждый день тогда спрашивал у председателя СБУ, как дела. И он мне отвечал: все под контролем, все нормально, все хорошо. Говорит (Азаров - ред.), вот этого в деталях мне ничего не докладывали. То есть вот насколько СБУ видело это все, но на каком-то этапе командной вертикали вся информация глохла. Вот эти документы – в основном контроль телефонов всех этих послов, агентурные сообщения – сводились в эти сводки. Но сводки эти потом никуда не шли", - рассказал Прозоров, ссылаясь на Азарова.
Среди представленных документов есть расшифровки телефонных переговоров западных дипломатов и оппозиции, информация об их встречах и неофициальных договорённостях.
Прозоров ранее рассказал в интервью РИА Новости, что решил перейти на сторону России еще в 2014 году, сразу после переворота в Киеве, так как хотел бороться с новой незаконной властью "всеми способами". Из Киева он через свои связи в Москве вышел на представителей российских спецслужб и начал передавать им информацию.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Прозоров рассказал, кто организовал протесты из-за НАБУ и САП
21 августа, 08:23
 
В мире Украина Москва Киев Василий Прозоров Николай Азаров (политик) Виктор Янукович Служба безопасности Украины
 
 
Заголовок открываемого материала