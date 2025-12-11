Ефимов: 16 проектов КРТ охватят 43 гектара земли в Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Москве по опубликованным в ноябре 16 проектам комплексного развития территориям (КРТ) будут реорганизованы 43 гектара земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"На неэффективно используемых участках, расположенных в девяти административных округах, планируется построить около 768 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе свыше полумиллиона квадратных метров жилья и почти 260 тысяч квадратных метров инфраструктуры", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что проекты КРТ помогут сформировать свыше 900 рабочих мест.

В сообщении указывается, что в том числе шесть проектов будут содействовать реализации программы реновации. Они находятся в районах Перово, Проспект Вернадского, Бескудниковский, Нагатинский Затон, Нижегородский и Южное Бутово.