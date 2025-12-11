Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 16 проектов КРТ охватят 43 гектара земли в Москве - РИА Новости, 11.12.2025
09:06 11.12.2025
Ефимов: 16 проектов КРТ охватят 43 гектара земли в Москве
Ефимов: 16 проектов КРТ охватят 43 гектара земли в Москве - РИА Новости, 11.12.2025
Ефимов: 16 проектов КРТ охватят 43 гектара земли в Москве
В Москве по опубликованным в ноябре 16 проектам комплексного развития территориям (КРТ) будут реорганизованы 43 гектара земли, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 11.12.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 16 проектов КРТ охватят 43 гектара земли в Москве

Ефимов: по опубликованным в ноябре проектам КРТ реорганизуют 43 гектара земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Москве по опубликованным в ноябре 16 проектам комплексного развития территориям (КРТ) будут реорганизованы 43 гектара земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На неэффективно используемых участках, расположенных в девяти административных округах, планируется построить около 768 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе свыше полумиллиона квадратных метров жилья и почти 260 тысяч квадратных метров инфраструктуры", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что проекты КРТ помогут сформировать свыше 900 рабочих мест.
В сообщении указывается, что в том числе шесть проектов будут содействовать реализации программы реновации. Они находятся в районах Перово, Проспект Вернадского, Бескудниковский, Нагатинский Затон, Нижегородский и Южное Бутово.
В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ, охватывающих более 4,2 тысячи гектаров земли.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
