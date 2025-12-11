Рейтинг@Mail.ru
В ЦОДД рассказали о причинах ДТП с пожилыми людьми в Москве - РИА Новости, 11.12.2025
19:23 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/dtp-2061508334.html
В ЦОДД рассказали о причинах ДТП с пожилыми людьми в Москве
В ЦОДД рассказали о причинах ДТП с пожилыми людьми в Москве - РИА Новости, 11.12.2025
В ЦОДД рассказали о причинах ДТП с пожилыми людьми в Москве
Данные за январь и февраль свидетельствуют, что в каждом девятом ДТП с пожилыми людьми человек просто стоял на дороге, порой без попытки ее перейти, в каждом... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T19:23:00+03:00
2025-12-11T19:23:00+03:00
авто, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Авто, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
В ЦОДД рассказали о причинах ДТП с пожилыми людьми в Москве

РИА Новости: ЦОДД сообщил, что ДТП с пожилыми людьми чаще происходят в полдень

Автомобиль дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве.
Автомобиль дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Данные за январь и февраль свидетельствуют, что в каждом девятом ДТП с пожилыми людьми человек просто стоял на дороге, порой без попытки ее перейти, в каждом пятом случае машина наезжала на пешехода задним ходом, а каждая четвертая авария происходила из-за попыток людей в возрасте перейти дорогу в неположенном месте, сообщила РИА Новости пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
"За январь-февраль 2025 года каждая шестая авария с пожилыми людьми происходила около 12.00. Пешеходы других возрастов чаще попадают в ДТП вечером. В каждом девятом случае пожилой человек просто стоял, причем порой стоял на дороге без попытки ее перейти. Каждая четвертая авария случалась, потому что человек в возрасте переходил дорогу в неположенном месте. В каждом пятом случае машина наезжала на пешехода задним ходом", - рассказала агентству пресс-служба.
Светофор на перекрестке, экипаж ДПС - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Количество ДТП с пешеходами в Москве снизилось
22 октября, 14:14
 
Авто
 
 
