В ЦОДД рассказали о причинах ДТП с пожилыми людьми в Москве

"За январь-февраль 2025 года каждая шестая авария с пожилыми людьми происходила около 12.00. Пешеходы других возрастов чаще попадают в ДТП вечером. В каждом девятом случае пожилой человек просто стоял, причем порой стоял на дороге без попытки ее перейти. Каждая четвертая авария случалась, потому что человек в возрасте переходил дорогу в неположенном месте. В каждом пятом случае машина наезжала на пешехода задним ходом", - рассказала агентству пресс-служба.