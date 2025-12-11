В ЦОДД рассказали о причинах ДТП с пожилыми людьми в Москве

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Данные за январь и февраль свидетельствуют, что в каждом девятом ДТП с пожилыми людьми человек просто стоял на дороге, порой без попытки ее перейти, в каждом пятом случае машина наезжала на пешехода задним ходом, а каждая четвертая авария происходила из-за попыток людей в возрасте перейти дорогу в неположенном месте, сообщила РИА Новости пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
"За январь-февраль 2025 года каждая шестая авария с пожилыми людьми происходила около 12.00. Пешеходы других возрастов чаще попадают в ДТП вечером. В каждом девятом случае пожилой человек просто стоял, причем порой стоял на дороге без попытки ее перейти. Каждая четвертая авария случалась, потому что человек в возрасте переходил дорогу в неположенном месте. В каждом пятом случае машина наезжала на пешехода задним ходом", - рассказала агентству пресс-служба.
